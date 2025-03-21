Tesla Cybertruck için beklenmedik düşüş: Talep beklentilerin altında kaldı

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Tesla, Cybertruck teslimatlarıyla ilgili yeni veriler paylaşarak ABD’deki satış performansının beklenenin altında kaldığını doğruladı. Şirketin şimdiye kadar ürettiği ve teslim ettiği Cybertruck sayısı 46.000 olarak açıklanırken, bu rakamın büyük bir bölümü geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gerçekleşti. Ancak Tesla'nın 2025’in ilk çeyreğinde sadece 7.000 ila 8.000 arasında Cybertruck teslimatı yapacağı öngörülüyor. Bu durum, geçtiğimiz iki çeyrekte teslim edilen 10.000 ila 12.000 araçlık seviyenin altında kalıyor.

Düşüş trendi, özellikle Cybertruck’ın bu çeyrekte 7.500 dolarlık federal vergi kredisine hak kazanmasına ve Tesla’nın aracı cazip kılmak için sunduğu teşviklere rağmen gerçekleşiyor. Şirket, Cybertruck alıcılarına ücretsiz Supercharger erişimi ve düşük faizli finansman seçenekleri sunarken, aynı zamanda özel "Foundations Series" modelleri için ücretsiz kaplama hizmeti başlattı. Ancak bu avantajlara rağmen talebin düşüş göstermesi, aracın piyasada beklenen ilgiyi görmediğini ortaya koyuyor.

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Elon Musk, Gigafactory Texas’ta yıllık 250.000 Cybertruck üretim kapasitesi planladıklarını açıklamış ve uzun vadede bu rakamın 500.000’e çıkabileceğini öngörmüştü. Ancak mevcut satış performansı, Tesla’nın yılda 40.000 seviyesinde bile zorlandığını gösteriyor. Bu durum, Cybertruck üretiminin tedarik sorunları nedeniyle değil, doğrudan talep eksikliği nedeniyle kısıtlandığını işaret ediyor.

Tesla'nın satışları artırmak için en büyük umudu, yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen arkadan çekişli Cybertruck modeli. Bu yeni versiyonun 61.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesi bekleniyor. Ancak şirketin, mevcut satış trendlerini tersine çevirmek için daha agresif fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri geliştirmesi gerekeceği düşünülüyor.

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Tesla Cybertruck için beklenmedik düşüş: Talep yetersiz!