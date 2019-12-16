Tesla Cybertruck için özelleştirilmiş garaj konsepti: Cybunker

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Sıra dışı tasarımıyla elektrikli araç dünyasında oldukça ses getiren Tesla’nın Cybertruck’ı, birçok kişinin yaratıcılığına da ilham olmuş durumda. Halo oyunlarından bildiğimiz Warthog personel taşıyıcılara dahi benzetilen araç için çok daha ciddi duran bir proje geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

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Lars Büro isimli tasarım, araştırma ve görselleştirme ajansı, Cybertruck’ın alışılmadık tasarımı nedeniyle her garaja sığmayacağını düşündüğünden “Cybunker” adını verdiği bir garaj tasarımıyla ortaya çıkmış. Lars Büro’ya göre bir sığınak olarak da kullanılabileceği ifade edilen tasarımın en zor doğa şartlarına dayanabilecek şekilde geliştirilmesi düşünülüyor.

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Cybertruck’ın sahip olduğu monokok gövde yapısından esinlenilen garaj, iki adet katlanabilir kapıya sahip. Şirket yetkililerinin verdiği bilgilere göre 55 m2’lik boş alan sunan Cybunker, standart garajlara sığmayan araçlar ile diğer birçok malzemeyi de saklama imkânına sahip. Zorlu ortamlarda bina içini korumak için hava kilidi olarak bile kullanılabilecek garajın tek marifeti de bu değil.

Büro’ya göre ilk olarak Cybertruck düşünülerek tasarlanan Cybunker, daha da büyütülerek bir ev halini alabilme potansiyeline sahip. Aşağıdaki fotoğraflarda da yer aldığı üzere şirket, bu konuda her türlü alternatifi düşünmüş görünüyor.

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Oldukça iddialı, ancak bir ürün olarak ortaya çıkarılması bir hayli zor görünen Cybunker için Lars Büro kendinden eminmiş gibi duruyor. Zira şirket tasarımın reklamını çoktan yapmaya başlamış bile. Bakalım Cybertruck’ın piyasaya çıkışının ardından bu tür tasarımların hangileri gerçek hayatta karşımıza çıkacak.

Son olarak Cybertruck için hayal edilen bazı tasarım örneklerini galeride inceleyebilirsiniz.

https://ww.electrek.co/2019/12/15/tesla-cybertruck-gets-own-garage-cybunker/