Tesla Cybertruck ilk kez trafikte görüntülendi

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Tesla geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta düzenlediği etkinlikte Cybertruck adlı ilk elektrikli pickup'ını tanıtmıştı. Büyük ilgi uyandıran aracın ön sipariş sayısı her geçen gün artıyor. Potansiyel müşteriler arasına son olarak Dubai polisi de katıldı.

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Tesla Cybertruck ilk kez yollarda görüntülendi. İnternete düşen kısa videoda sıradışı tasarıma sahip aracı trafikte ilerlerken görüyoruz. Hızlıca geçip giden elektrikli pickup'ı Tesla'nın elektrikli sedanı Model X yakından takip ediyor.

250.000 ön sipariş

Altı kişilik aracın ön konsolunda 17 inçlik dokunmatik ekrana sahip bir bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Tesla Cybertruck en erken 2021'in sonunda piyasaya sürülecek. Başlangıç fiyatı 39 bin dolar olan araç için verilen ön sipariş sayısı 250.000'i aşmış durumda.