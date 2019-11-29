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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Cybertruck ilk kez trafikte görüntülendi

    Tesla'nın ön sipariş rekoru kıran ilk elektrikli pickup'ı bu kez trafikte görüntülendi. Cybertruck'ı diğer araçların arasında ilerlerken gösteren video Instagram'a düştü.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla Cybertruck ilk kez trafikte görüntülendi
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    Tesla geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta düzenlediği etkinlikte Cybertruck adlı ilk elektrikli pickup'ını tanıtmıştı. Büyük ilgi uyandıran aracın ön sipariş sayısı her geçen gün artıyor. Potansiyel müşteriler arasına son olarak Dubai polisi de katıldı.

    Ayrıca Bkz. "Dubai polisi şimdi de Tesla Cybertruck'ı gözüne kestirdi"

    Tesla Cybertruck ilk kez yollarda görüntülendi. İnternete düşen kısa videoda sıradışı tasarıma sahip aracı trafikte ilerlerken görüyoruz. Hızlıca geçip giden elektrikli pickup'ı Tesla'nın elektrikli sedanı Model X yakından takip ediyor.

    250.000 ön sipariş

    Altı kişilik aracın ön konsolunda 17 inçlik dokunmatik ekrana sahip bir bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Tesla Cybertruck en erken 2021'in sonunda piyasaya sürülecek. Başlangıç fiyatı 39 bin dolar olan araç için verilen ön sipariş sayısı 250.000'i aşmış durumda.



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    prevoir 27 dk. yeni yorumcu
    Çok fake gibi.
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    68060 34 dk.
    Günümüz tasarım dilinde bu araç yürüyen bir komedi, sanayi ustası projeleri bile daha estetik olabilir, ama sırf ortadaki obje olarak bunu söylüyorum. Yoksa pazarlaması, üretim sürecindeki inanılmaz kolaylık vs gibi konulara girmiyorum. Ve ders niteliğinde, sadece dört dörtlük şeylerin satabileceği algısını kırıyor, güçlü ve ucuz, çok kötü gözüküyor ama havalı.
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