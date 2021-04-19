Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla Cybertruck prototipi, inşa halindeki Gigafactory Texas fabrikasında yeniden ortaya çıktı

    Bir süredir ortalarda görünmeyen Tesla Cybertruck prototipi, Tesla'nın Austin-Texas'ta inşasına devam ettiği fabrikada ortaya çıktı.
    19 Nisan 2021, 02:30 (4 sa.)
    535
    13
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Tesla Cybertruck prototipi, inşa halindeki Gigafactory Texas fabrikasında yeniden ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın 2019 yılında yaptığı duyuruyla ortaya çıkan Tesla’nın elektrikli pickup aracı Cybertruck, aracın üretileceği Gigafactory Texas’ta görüntülendi. Duyurunun ardından birkaç kez ortalıkta görünen araç prototipi takip eden süreçte ortadan kaybolmuştu.

    2020 yılında güncel bir sürümün duyurulacağını belirten Elon Musk, bu karardan vazgeçmiş ve geçtiğimiz ay, yeni sürümün Nisan-Haziran ayları aralığında ortaya çıkacağını dile getirmişti. Musk, güncelleme ile ilgili açıklamasında araçta kapı kollarının olmayacağını duyurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük"

    Austin, Texas’ta ortaya çıkan Cybertruck’ta ise kapı kolları halen daha yerini koruyor. Dolaysıyla bunun son sürüm olmadığını söylemek mümkün.

    Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği Cybertruck’ın 2021 yılı sonu itibariyle üretime başlayacağı ancak bu planın Tesla’nın üretim aşamasında karşılaştığı zorluklar nedeniyle daha da ötelenebileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere Cybertruck, geleneksel üretim yöntemlerinin aksine exoskeleton (dış iskelet) gövde kullanılarak üretiliyor.



    https://electrek.co/2021/04/15/tesla-cybertruck-prototype-spotted-gigafactory-texas/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    mcrew 1 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 4 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 10 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    X x2yk (x y) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne garip dimi zamanlaması.

    Bizimkiler araç gösterimi yapınca seçim yatırımı veya seçim yakın, Elon Musk yapınca ovvvvv adam King King diyen içimizdeki bazıları. ;)
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L lollololo 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) x2yk
    Bre adam elon musk siyasetçimi hem rte 20 yıldır ülkeyi yönetiyor hiçmi anlamadın sistemin nası işlediğini seçim yakınken tanzim çadırları yada patates dağıtılır kurulur temel atma törenleri fazlalaşır
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mayıs 2020 de Jan Leno, Elon Musk la birlikte gezmişti. Açığa çıkan nedir ? Elon bununla gezio zaten.
    https://www.youtube.com/watch?v=25ZuKkbHdqM
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Demon Skin İnceleme: "Düşük bütçeli ve iki boyutlu God of War" 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Tesla Cybertruck prototipi, inşa halindeki Gigafactory Texas fabrikasında yeniden ortaya çıktı Sonraki Milli orta menzilli füze motorundan rekor getiren test 6 sa. Microsoft, Edge tarayıcıya performans modu ekleyecek 7 sa. PUBG geliştiricisi bilim kurgu temalı bir shooter oyun üzerinde çalışıyor 7 sa. ASUS’un madenci kartı ARGB aydınlatma ile geliyor 8 sa. HDD/SSD’ler de elden gidiyor: Yeni kripto para birimi HDD/SSD’lerle kazılıyor 9 sa. iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor 9 sa. Güneş ışığının %98'ini yansıtan "en beyaz boya" geliştirildi: Klimadan iyi soğutabilir 9 sa. Türkiye'de üretilen Oppo A15s'i inceledik! 10 sa. Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi 11 sa. İngiltere'de şanslı bir müşteri elma sipariş etti, elma diye iPhone SE teslim aldı 11 sa. Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor 12 sa. Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu 12 sa. Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı 13 sa. Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük 14 sa. Google Project Zero, kullanıcıların yamaları yükleyebilmeleri için 30 gün ek süre tanıyor 14 sa. Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor 15 sa. The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor 15 sa. Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu 16 sa. Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek 16 sa. Haftaya Metal Gear serisi ile ilgili bir duyuru yapılabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız