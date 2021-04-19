Tesla Cybertruck prototipi, inşa halindeki Gigafactory Texas fabrikasında yeniden ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın 2019 yılında yaptığı duyuruyla ortaya çıkan Tesla’nın elektrikli pickup aracı Cybertruck, aracın üretileceği Gigafactory Texas’ta görüntülendi. Duyurunun ardından birkaç kez ortalıkta görünen araç prototipi takip eden süreçte ortadan kaybolmuştu.

2020 yılında güncel bir sürümün duyurulacağını belirten Elon Musk, bu karardan vazgeçmiş ve geçtiğimiz ay, yeni sürümün Nisan-Haziran ayları aralığında ortaya çıkacağını dile getirmişti. Musk, güncelleme ile ilgili açıklamasında araçta kapı kollarının olmayacağını duyurmuştu.

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Austin, Texas’ta ortaya çıkan Cybertruck’ta ise kapı kolları halen daha yerini koruyor. Dolaysıyla bunun son sürüm olmadığını söylemek mümkün.

Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği Cybertruck’ın 2021 yılı sonu itibariyle üretime başlayacağı ancak bu planın Tesla’nın üretim aşamasında karşılaştığı zorluklar nedeniyle daha da ötelenebileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere Cybertruck, geleneksel üretim yöntemlerinin aksine exoskeleton (dış iskelet) gövde kullanılarak üretiliyor.

https://electrek.co/2021/04/15/tesla-cybertruck-prototype-spotted-gigafactory-texas/

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