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Tesla'da yapay zeka ve bilgisayarlı görüden (computer vision) sorumlu kıdemli yönetici Andrej Karpathy, şirketten ayrıldığını duyurdu. Otopilot teknolojisinin geliştirilmesinde kilit rol oynayan deneyimli isim elektrikli otomobil üreticisi için büyük bir kayıp olarak görülüyor.

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Karpathy'nin Tesla serüveni beş yıldan fazla bir süre önce sinir ağları ve bilgisayarlı görü uzmanı olarak başladı. Şirket içerisinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve yapay zeka sistemleri kıdemli direktörü konumuna yükselen Slovakya doğumlu uzman, Mart ayında dört aylık bir izne çıkmıştı.

Otonom sürüşte şirkete büyük katkısı oldu

Andrej Karpathy sunumlar sırasında Musk ile aynı sahneyi paylaşan birkaç üst düzey Tesla yöneticisinden biriydi. Kendisi sosyal medya hesabında şirketten ayrıldığını doğruladı. Yaptığı açıklamada "Tesla'nın son 5 yıldaki hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak büyük bir zevkti ve ayrılma kararını vermek zordu" ifadelerini kullandı.

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35 yaşındaki Stanford mezunu Karpathy'nin gelecek planları henüz bilinmese de yapay zeka alanında çalışmaya devam etmesi bekleniyor. Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi Karpathy yönetimi döneminde büyük ilerlemeler kaydetti. Liderlik rolünü kimin devralacağı henüz belli değil ancak potansiyel adaylar arasında Ashok Elluswamy ve Milan Kovac'ın ismi geçiyor.

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Tesla'da büyük kayıp: Otopilotun babası şirketten ayrıldı