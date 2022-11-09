Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu yıl gerçekleştirilen geri çağırma operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Otomobil devi, yeni bir yazılımsal sorun sebebiyle binlerce Model S ve Model X aracı geri çağırıyor.

40 bin Model S ve Model X geri dönüyor

Bildirilenlere göre Tesla araçlar için yaklaşık sekiz gün önce paylaşılan 2022.36 donanım güncellemesinde bozuk yollarda veya bir çukura girdikten sonra hidrolik direksiyon desteğinin azaltılmasına veya kesilmesine neden olan bir yazılımsal hata tespit edildi. Bununla birlikte Tesla, sorundan etkilenen 2017 ila 2021 model 40,168 adet Model S ve Model X aracı geri çağırıyor.

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Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamada, hidrolik direksiyon desteği kaybının çarpışma risklerini artırabileceği belirtildi.Tesla ise, geri çağırmayla ilgili olabilecek 314 aracın tespit edildiğini ancak herhangi bir trafik kazası yaşanmadığını söyledi.

Ayrıca sorun hakkında çalışmalarını sürdüren otomobil devi, geri çağrılan araçların yüzde 97'sinden fazlası için özel bir düzeltmenin paylaşıldığını duyurdu.

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Tesla'da kritik hata: 40 binden fazla aracı geri çağırıyor