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    Tesla Model Y, rakiplerine fark atarak Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu

    Tesla’nın elektrikli crossover otomobili Model Y, ilk defa Avrupa’da en çok satan araç oldu. Model Y’nin başarılı Peugeot 208 ve Dacia Sandero’yu geride bırakması ise dikkat çekti.
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    Tesla Model Y, Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın elektrikli otomobilleri zaman zaman bazı Avrupa ülkelerinde en çok satanlar listesinin tepesinde yer almış olsa da kıta genelinde böyle bir başarıya ulaşamamıştı, şimdiye kadar. Açıklanan son verilere göre Tesla Model Y, kıtada en çok satan otomobil olmayı başardı.

    JATO Dynamics tarafından yayınlanan yeni verilere göre Tesla Model Y, Eylül ayında Avrupa'da en çok satan otomobiller listesinde ilk sırayı alırken onu ikinci sırada yer alan Peugeot 208, ve sonrasında Renault'nun Dacia Sandero'su takip etti.

    Model Y satışları yüzde 200'den fazla arttı

    Özellikle belirtmek gerekiyor ki bu iki araç da Tesla Model Y’den çok daha ucuz. Dolayısıyla fiyat bağımsız bir başarı söz konusu. Ek olarak, Eylül ayında Tesla, Avrupa'da 29.367 adet Model Y satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 227 artış sağlamış durumda.

    Tesla Model Y, Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu Tam Boyutta Gör
    Model Y, geçen yılın tamamında 906.032 adede kıyasla bu yıl şimdiye kadar 879.346 adet üreten Tesla'nın en başarılı otomobillerinden biri. Tesla'nın Model Y aracında yaşanan satış artışı, Mart ayında açılan ve şu anda haftada 2.000 otomobil üreten Almanya'nın Berlin kentindeki fabrikasının başarısını da ortaya koyuyor.

    Tesla, Gigafactory Berlin’de Eylül’ün sonundan itibaren haftalık 2000 adet Model Y üretebildiğini doğrulamıştı. Lojistik anlamda zorluk çeken ve müşteri taleplerine yetişmekte aksaklıklar yaşayan Tesla’nın bu sayede dördüncü çeyrek genelinde de Avrupa’da lider kalması bekleniyor. Hatta Tesla, Gigafactory Berlin'deki üretimi haftada 5.000 Model Y'ye çıkarmayı da planlıyor.

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