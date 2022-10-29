Tesla Model Y, rakiplerine fark atarak Avrupa’nın en çok satan otomobili oldu

JATO Dynamics tarafından yayınlanan yeni verilere göre Tesla Model Y, Eylül ayında Avrupa'da en çok satan otomobiller listesinde ilk sırayı alırken onu ikinci sırada yer alan Peugeot 208, ve sonrasında Renault'nun Dacia Sandero'su takip etti.
Model Y satışları yüzde 200'den fazla arttı
Özellikle belirtmek gerekiyor ki bu iki araç da Tesla Model Y’den çok daha ucuz. Dolayısıyla fiyat bağımsız bir başarı söz konusu. Ek olarak, Eylül ayında Tesla, Avrupa'da 29.367 adet Model Y satışı gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 227 artış sağlamış durumda.
Tesla, Gigafactory Berlin’de Eylül’ün sonundan itibaren haftalık 2000 adet Model Y üretebildiğini doğrulamıştı. Lojistik anlamda zorluk çeken ve müşteri taleplerine yetişmekte aksaklıklar yaşayan Tesla’nın bu sayede dördüncü çeyrek genelinde de Avrupa’da lider kalması bekleniyor. Hatta Tesla, Gigafactory Berlin'deki üretimi haftada 5.000 Model Y'ye çıkarmayı da planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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