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    Zoom artık Tesla araçlarında

    Tesla araç sürücüleri Zoom uygulaması ile artık görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Görüşmelerin sürüş esnasında da olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.     
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    Tesla Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminin yükselen yıldızlarından Zoom konferans uygulaması etki alanını genişletmeye devam ediyor. Tesla araçlarında Zoom görüşmeleri yapmak yakında mümkün olacak.

    Zoom ve Tesla iş birliği

    Zoomtopia konferansında yapılan açıklamaya göre Zoom uygulaması ile sürücüler diledikleri görüntülü görüşmeyi araçlarında gerçekleştirebilecekler. Uygulama görüşmeler için araç içerisinde sürücüyü takip etmekle görevli kabin kamerasını devreye sokuyor.

    Bilindiği üzere sürüş halinde iken otomatik pilota geçildiğinde iç kamera devreye girerek sürücüyü takip ediyor. Zoom uygulaması da gelince kameranın iki işi aynı anda yapması gerekecek. Henüz Tesla tarafından bir açıklama yapılmadı ancak kaynaklar Zoom görüşmelerinin araç durduğu zaman yapılabileceğini tahmin ediyor.

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