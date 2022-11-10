Zoom artık Tesla araçlarında

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminin yükselen yıldızlarından Zoom konferans uygulaması etki alanını genişletmeye devam ediyor. Tesla araçlarında Zoom görüşmeleri yapmak yakında mümkün olacak.

Zoom ve Tesla iş birliği

Zoomtopia konferansında yapılan açıklamaya göre Zoom uygulaması ile sürücüler diledikleri görüntülü görüşmeyi araçlarında gerçekleştirebilecekler. Uygulama görüşmeler için araç içerisinde sürücüyü takip etmekle görevli kabin kamerasını devreye sokuyor.

Zmail ve Zcal geliyor 1 ay önce eklendi

Bilindiği üzere sürüş halinde iken otomatik pilota geçildiğinde iç kamera devreye girerek sürücüyü takip ediyor. Zoom uygulaması da gelince kameranın iki işi aynı anda yapması gerekecek. Henüz Tesla tarafından bir açıklama yapılmadı ancak kaynaklar Zoom görüşmelerinin araç durduğu zaman yapılabileceğini tahmin ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.