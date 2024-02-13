Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu kurmayı planlıyor: 164 şarj ünitesi olacak!

Tam Boyutta Gör Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu inşa etmeyi planlıyor. Kaliforniya'da kurulacak yeni istasyon 250 kW gücünde 164 adet şarj ünitesine sahip olacak. İstasyonda ayrıca römorklu araçların daha kolay şarj edebilmesi için geniş yapıda 16 adet şarj ünitesine de yer verilecek.

Volvo, yeni elektrikli kamyonunu tanıttı: Türkiye'de de satılacak 7 sa. önce eklendi

İstasyonun park alanlarının üstü güneş panelleriyle kaplanacak ve Megapack batarya paketleri entegre edilerek şebekeden bağımsız bir mikro şebeke yaratılacak. Böylelikle pik saatlerdeki yoğun talep bataryalardan karşılanarak enerji maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor.

Ayrıca istasyona yerleştirilecek Starlink terminalleriyle yüksek hızlı internet bağlantısı sunulacak. Şimdilik 250 kW ile sınırlı olacak şarj üniteleri 350 kW ve üstü hızlara çıkabilecek yeni nesil Supercharger V4 ünitelerinden oluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu kuracak