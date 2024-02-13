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    Anlık Bildirim

    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu kurmayı planlıyor: 164 şarj ünitesi olacak!

    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu inşa etmeyi planlıyor. Kaliforniya'da kurulacak yeni istasyon, 250 kW gücünde 164 adet şarj ünitesine sahip olacak. 
    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu kuracak Tam Boyutta Gör
    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu inşa etmeyi planlıyor. Kaliforniya'da kurulacak yeni istasyon 250 kW gücünde 164 adet şarj ünitesine sahip olacak. İstasyonda ayrıca römorklu araçların daha kolay şarj edebilmesi için geniş yapıda 16 adet şarj ünitesine de yer verilecek.

    İstasyonun park alanlarının üstü güneş panelleriyle kaplanacak ve Megapack batarya paketleri entegre edilerek şebekeden bağımsız bir mikro şebeke yaratılacak. Böylelikle pik saatlerdeki yoğun talep bataryalardan karşılanarak enerji maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor.

    Ayrıca istasyona yerleştirilecek Starlink terminalleriyle yüksek hızlı internet bağlantısı sunulacak. Şimdilik 250 kW ile sınırlı olacak şarj üniteleri 350 kW ve üstü hızlara çıkabilecek yeni nesil Supercharger V4 ünitelerinden oluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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