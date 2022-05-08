Tesla, eski mühendisine süper bilgisayarı hakkında gizli bilgileri çaldığı iddiasıyla dava açıyor

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Tesla'nın eski bir mühendisine şirketin Project Dojo adlı süper bilgisayar teknolojisiyle ilgili "gizli ve sıkı korunan" bilgileri yasadışı bir şekilde kişisel cihazlarına kopyaladığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

'Belgeleri vermeyi reddediyor'

Tesla, eski çalışanı Alexander Yatskov'u süper bilgisayarın soğutma sistemlerinin tasarımına yardımcı olması için Ocak ayında işe almıştı. Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre şirket, tam otonom araçların AI yazılımını eğitmek için kullanılan büyük miktarda veriyi işleyen Project Dojo ile alakalı soğutma bilgilerini ve projeyle ilgili diğer gizli bilgileri kopyaladığı ve bilgileri geri vermeyi reddettiği gerekçesiyle Yatskov'a dava açıyor.

Elde edilen bilgilerde şirketin, Yatskov ile yaptığı görüşmelerde eski çalışanının kişisel cihazlarında gizli bilgileri sakladığını kabul ettiği iddia ediliyor. 6 Nisan 2022'den itibaren idari izne çıkarılan Yatskov, 2 Mayıs'ta görevinden istifa etti.

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Ayrıca geçmiş iş deneyimi hakkında da yanlış bilgiler sunduğunu söylediği Alexander Yatskov hakkında Tesla, emsal niteliğinde olabilecek tazminat davası açıyor ve eski çalışanın gizli bilgileri iade etmeye zorlayacak bir mahkeme emri istiyor.

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