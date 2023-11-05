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    Elon Musk, ChatGPT rakibi “Grok” yapay zekasını yayınladı

    Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI 'Grok' adlı sohbet robotunu piyasaya sürdü. Grok'un çeşitli akademik testlerde OpenAI'nin ChatGPT-3.5'inden daha iyi performans gösterdiği iddia ediliyor.
    Elon Musk, ChatGPT rakibi “Grok” yapay zekasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, üretken yapay zekanın artan popülaritesine rakip olmak için Grok adında yeni bir yapay zeka sohbet robotu yayınladı. Grok, ChatGPT'ye benzer şekilde çalışıyor ve büyük bir dil modeli tarafından oluşturulan bilgilere dayanarak kullanıcılar tarafından yöneltilen soruları yanıtlıyor.

    xAI Grok vs ChatGPT

    Musk liderliğindeki xAI şirketinin Grok yapay zekası halihazırda küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılıyor. Bununla birlikte Grok’un matematik ve kodlama dahil olmak üzere çeşitli akademik testlerde ChatGPT-3.5'ten daha iyi performans gösterdiği iddia ediliyor.

    Grok'un piyasaya sürülmesi, Musk'ın kendisinin de kurulmasına yardımcı olduğu bir proje olan OpenAI ve onun ünlü yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin arkasından geliyor. Ancak Grok, genel yapısı itibariyle biraz ilginç ve alışılagelmişin dışında. Grok, yalnızca kullanıcı sorgularını yanıtlamakla kalmayıp aynı zamanda "Otostopçunun Galaksi Rehberi"nin tuhaf ruhundan esinlenerek kendi sorularını da sormaya hazırlanıyor.

    Elon Musk, ChatGPT rakibi “Grok” yapay zekasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Grok, X (Twitter) platformu üzerinden bilgiye gerçek zamanlı erişimi olan Grok-1 adlı yeni bir motor tarafından destekleniyor. Bu da onu dünyanın her yerindeki güncel konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Ancak bu bilginin “doğruluğu” şüphe uyandıracak gibi gözüküyor. Öte yandan xAI, aracın yeteneklerini değerlendirmek için matematik ve muhakeme yeteneklerini ölçmek üzere tasarlanmış standart makine öğrenimi ölçütlerini kullanarak bir dizi değerlendirme gerçekleştirdi.
    Elon Musk, ChatGPT rakibi “Grok” yapay zekasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Grok, ChatGPT-3.5 ve Inflection-1 de dahil olmak üzere kendi hesaplama sınıfındaki diğer tüm modellerden daha iyi performans gösterdi. Yalnızca GPT-4 gibi çok daha fazla miktarda eğitim verisi ve hesaplama kaynağı ile eğitilen modeller tarafından geçildi. Bu kıyaslamalara ek olarak xAI, Grok'u 2023 Macaristan ulusal lise matematik finallerinde de derecelendirdi. Grok sınavı C (%59) ile geçerken, Claude-2 aynı sınavda benzer bir not elde (%55) elde etti. OpenAI’ın GPT-4’ü ise daha yüksek bir puan almayı (%68) başardı.

    Grok, esprili yanıtlar veriyor

    xAI, platform üzerinden paylaştığı gönderide Grok’un soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlandığını ve bu nedenle asi bir çizgiye sahip olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda aracın, diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen karmaşık sorulara da yanıt vereceği belirtiliyor.

    Bununla birlikte Grok, aslında çok erken aşamadaki bir beta sürümü konumunda. Firmanın belirttiğine göre sadece 2 aylık eğitim ile oluşturulmuş durumda. Şirket ayrıca Grok'un kötü niyetle kullanılmamasını sağlamak için daha fazla güvenlik önlemi uygulamak için çalışıyor. Daha geniş kullanıma sunulduğunda Grok’u denemek için aylık 16 dolar karşılığında X Premium Plus aboneliği almanız gerekecek, ancak şu anda yalnızca ABD’deki sınırlı sayıda kullanıcıya sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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