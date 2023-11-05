Elon Musk, ChatGPT rakibi “Grok” yapay zekasını yayınladı

xAI Grok vs ChatGPT
Musk liderliğindeki xAI şirketinin Grok yapay zekası halihazırda küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılıyor. Bununla birlikte Grok’un matematik ve kodlama dahil olmak üzere çeşitli akademik testlerde ChatGPT-3.5'ten daha iyi performans gösterdiği iddia ediliyor.
Grok'un piyasaya sürülmesi, Musk'ın kendisinin de kurulmasına yardımcı olduğu bir proje olan OpenAI ve onun ünlü yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin arkasından geliyor. Ancak Grok, genel yapısı itibariyle biraz ilginç ve alışılagelmişin dışında. Grok, yalnızca kullanıcı sorgularını yanıtlamakla kalmayıp aynı zamanda "Otostopçunun Galaksi Rehberi"nin tuhaf ruhundan esinlenerek kendi sorularını da sormaya hazırlanıyor.
Grok, esprili yanıtlar veriyor
xAI, platform üzerinden paylaştığı gönderide Grok’un soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak üzere tasarlandığını ve bu nedenle asi bir çizgiye sahip olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda aracın, diğer yapay zeka sistemlerinin çoğu tarafından reddedilen karmaşık sorulara da yanıt vereceği belirtiliyor.
Bununla birlikte Grok, aslında çok erken aşamadaki bir beta sürümü konumunda. Firmanın belirttiğine göre sadece 2 aylık eğitim ile oluşturulmuş durumda. Şirket ayrıca Grok'un kötü niyetle kullanılmamasını sağlamak için daha fazla güvenlik önlemi uygulamak için çalışıyor. Daha geniş kullanıma sunulduğunda Grok’u denemek için aylık 16 dolar karşılığında X Premium Plus aboneliği almanız gerekecek, ancak şu anda yalnızca ABD’deki sınırlı sayıda kullanıcıya sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.