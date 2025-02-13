Samsung’un üçe katlanabilen telefonu sınırlı sayıda ve yüksek bir fiyatla satışa sunulabilir

Samsung, katlanabilir telefon teknolojisinde yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, Galaxy S25 etkinliğinde üçe katlanabilen (tri-fold) bir model üzerinde çalıştığını doğruladı. Cihazın, 2025’in üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkması beklenirken, aynı dönemde Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modellerinin de tanıtılacağı konuşuluyor.

Sektör kaynaklarına göre, Samsung’un tri-fold modeli 6,49 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak. İlginç bir detay ise, Galaxy Z Fold 7’nin de aynı ekran boyutuna sahip olacağı yönündeki iddialar. Bu durum, Samsung’un önceki nesillerdeki dar kapak ekranlarından vazgeçerek daha geniş bir kullanım deneyimi sunmaya odaklandığını gösteriyor.

Huawei'nin tri-fold modelinden farklı olarak, Samsung’un yeni cihazı G şeklinde bir katlanma mekanizması kullanacak. Bu sayede ekran tamamen içe kapanacak ve herhangi bir kısmı açıkta kalmayacak. Böylece daha sağlam bir yapı sunulurken, cihazın dayanıklılığı da artacak.

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Samsung, bu model için özel olarak geliştirilmiş yeni bir ekran ve koruyucu film kullanmayı planlıyor. Ancak üretimin karmaşıklığı nedeniyle cihazın sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor. Bu da onu daha çok üst segmentte konumlandırılan, prestijli bir ürün haline getiriyor.

Fiyat konusunda net bir bilgi olmasa da, Huawei’nin benzer modelinin 2.800 dolar civarında piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında, Samsung’un tri-fold modelinin de aynı seviyede bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Katlanabilir telefon pazarında heyecan uyandıran bu yeni cihazın resmi duyurusu merakla bekleniyor.

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