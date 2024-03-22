Tam Boyutta Gör Tesla'nın şarj cihazı donanımı tedarikçisi olma girişiminin ardından, Tesla markalı olmayan ilk V4 Supercharger istasyonları hizmete girdi.

Geçtiğimiz yıl Tesla, BP markası altında ABD genelindeki BP benzin istasyonlarında kullanılmak üzere 100 milyon dolar değerinde Supercharger donanımı satmak üzere BP ile bir anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Tesla markalı olmayan bir şarj ağı oluşturmak için ilk kez bu ölçüde bir işbirliği yapılmıştı. Anlaşmanın duyurusunda Tesla'nın şarj altyapısı başkanı Rebecca Tinucci, bunun Tesla'nın yeni iş kolu olduğunu duyurmuştu.

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Daha sonra Tesla, Birleşik Krallık'ta Tesla Supercharger'lar ile EV Point şarj ağını kurmak için EG Grubu ile benzer bir anlaşma daha yaptığını duyurdu. Şimdi bu Supercharger istasyonlarının ilki Birleşik Krallık'ta konuşlandırılmaya başlıyor. EV Point bugün İngiltere'nin Uttoxeter kasabasındaki ilk şarj cihazlarının hizmete girdiğini açıkladı.

İlk aşamada 10 şarj cihazı hizmete girmiş durumda. Anlaşmaya kaç şarj cihazının veya istasyonun dahil olduğu bilinmiyor ancak EG Group, şirketin şu anda 600 şarj cihazına sahip olduğunu ve 20.000'den fazlasına sahip olmayı planladığını belirtti. Bunun dışında EG Grup dünya çapında 6.000'den fazla benzin istasyonu ve market işletiyor.

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Tesla markalı olmayan ilk V4 Supercharger istasyonu açıldı