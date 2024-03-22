Tesla markalı olmayan ilk V4 Supercharger istasyonu açıldı

Geçtiğimiz yıl Tesla, BP markası altında ABD genelindeki BP benzin istasyonlarında kullanılmak üzere 100 milyon dolar değerinde Supercharger donanımı satmak üzere BP ile bir anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Tesla markalı olmayan bir şarj ağı oluşturmak için ilk kez bu ölçüde bir işbirliği yapılmıştı. Anlaşmanın duyurusunda Tesla'nın şarj altyapısı başkanı Rebecca Tinucci, bunun Tesla'nın yeni iş kolu olduğunu duyurmuştu.
Daha sonra Tesla, Birleşik Krallık'ta Tesla Supercharger'lar ile EV Point şarj ağını kurmak için EG Grubu ile benzer bir anlaşma daha yaptığını duyurdu. Şimdi bu Supercharger istasyonlarının ilki Birleşik Krallık'ta konuşlandırılmaya başlıyor. EV Point bugün İngiltere'nin Uttoxeter kasabasındaki ilk şarj cihazlarının hizmete girdiğini açıkladı.
İlk aşamada 10 şarj cihazı hizmete girmiş durumda. Anlaşmaya kaç şarj cihazının veya istasyonun dahil olduğu bilinmiyor ancak EG Group, şirketin şu anda 600 şarj cihazına sahip olduğunu ve 20.000'den fazlasına sahip olmayı planladığını belirtti. Bunun dışında EG Grup dünya çapında 6.000'den fazla benzin istasyonu ve market işletiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.