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    Anlık Bildirim

    Tesla, yeni V4 Supercharger kabinlerini ve 500 kW şarj desteğini duyurdu

    Tesla, uzun zamandır beklenen Supercharger V4 kabinleriyle beraber 500 kW şarj hızı desteğini de duyurdu. Tesla Semi'yi 1,2 MW hızla şarj edebilecek olan yeni kabinlerin özellikleri neler?
    Tesla, yeni V4 kabinlerini ve 500 kW şarj desteğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Tesla, uzun zamandır beklenen Supercharger V4 kabinleriyle beraber 500 kW şarj hızı desteğini de duyurdu. Şirket uzun süredir V4 Supercharger'larını kuruyor ancak, bu şarj cihazları V3 kabinlerinden güç alıyordu. Bu nedenle 250 kW güç çıkışı sunabiliyordu.

    1,2 MW'a kadar güç sunabiliyor

    Tesla'nın yeni Supercharger V4 kabinleri, otomobiller için 500 kW, Semi kamyonu için ise 1,2 MW'a güç sağlayabiliyor. 400 V ile 1000 V arasında çalışabilen kabinler ile Cybertruck %30 daha hızlı şarj olabilecek. Aynı zamanda kabin başına iki kat fazla fişe (8 fiş) destek sunuyor. Böylece daha düşük ayak izi ve karmaşıklık sunarak, şarj istasyonlarının daha hızlı kurulabilmesini sağlıyor.

    Tesla, yeni donanımın 3 kat güç yoğunluğu sağlayan, daha verimli ve düşük maliyetli son teknoloji güç elektroniklerine sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, yeni kabinlerle donatılmış şarj istasyonlarının önümüzdeki sene hizmete gireceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 12 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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