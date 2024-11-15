Tesla, yeni V4 Supercharger kabinlerini ve 500 kW şarj desteğini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Tesla, uzun zamandır beklenen Supercharger V4 kabinleriyle beraber 500 kW şarj hızı desteğini de duyurdu. Şirket uzun süredir V4 Supercharger'larını kuruyor ancak, bu şarj cihazları V3 kabinlerinden güç alıyordu. Bu nedenle 250 kW güç çıkışı sunabiliyordu.

1,2 MW'a kadar güç sunabiliyor

Tesla'nın yeni Supercharger V4 kabinleri, otomobiller için 500 kW, Semi kamyonu için ise 1,2 MW'a güç sağlayabiliyor. 400 V ile 1000 V arasında çalışabilen kabinler ile Cybertruck %30 daha hızlı şarj olabilecek. Aynı zamanda kabin başına iki kat fazla fişe (8 fiş) destek sunuyor. Böylece daha düşük ayak izi ve karmaşıklık sunarak, şarj istasyonlarının daha hızlı kurulabilmesini sağlıyor.

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Tesla, yeni donanımın 3 kat güç yoğunluğu sağlayan, daha verimli ve düşük maliyetli son teknoloji güç elektroniklerine sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, yeni kabinlerle donatılmış şarj istasyonlarının önümüzdeki sene hizmete gireceğini söylüyor.

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Tesla, yeni V4 kabinlerini ve 500 kW şarj desteğini duyurdu