Tesla, yeni V4 Supercharger kabinlerini ve 500 kW şarj desteğini duyurdu

1,2 MW'a kadar güç sunabiliyor
Tesla'nın yeni Supercharger V4 kabinleri, otomobiller için 500 kW, Semi kamyonu için ise 1,2 MW'a güç sağlayabiliyor. 400 V ile 1000 V arasında çalışabilen kabinler ile Cybertruck %30 daha hızlı şarj olabilecek. Aynı zamanda kabin başına iki kat fazla fişe (8 fiş) destek sunuyor. Böylece daha düşük ayak izi ve karmaşıklık sunarak, şarj istasyonlarının daha hızlı kurulabilmesini sağlıyor.
Tesla, yeni donanımın 3 kat güç yoğunluğu sağlayan, daha verimli ve düşük maliyetli son teknoloji güç elektroniklerine sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, yeni kabinlerle donatılmış şarj istasyonlarının önümüzdeki sene hizmete gireceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir