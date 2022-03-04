Tesla Model 3 ölümlü bir kazaya karıştı: İddiaya göre orta şeritte aniden durdu

ABD polis raporuna göre, Missouri eyaletinin Independence ilçesinde, Pazar akşamı üç arabanın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi ve Tesla Model 3 otomobilinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sıradan bir araba olsaydı, soruşturma muhtemelen daha hızlı olurdu ve haber bu kadar dikkat çekmezdi. Ancak kazaya karışan bir Tesla olduğu için daha kapsamlı bir araştırma yapılacak. Bunun nedeni de Tesla araçların, normal araçlara göre kazaya neden olabilecek daha fazla özelliğe sahip olması düşüncesi. Şu anda polis, otomobilin orta şeritte aniden durmasına ve diğer arabaların Tesla'ya çarpmasına neyin sebep olduğunu araştırıyor.
Polis, Tesla bilgisayarının verilerini inceleyecek
Tesla sahiplerinin, önünde hiçbir engel olmasa bile, bilgisayar sisteminin arabayı durdurmaya karar verdiği hayali frenleme sorununu düzenli olarak bildirdiklerini belirtmekte fayda var. Yerel polis, 2019 Tesla Model 3'ün sürücüsünün 74 yaşındaki Terry L. Siegel olduğunu belirledi. Tesla'daki diğer yolcular tedavi edilmek üzere yerel bir hastaneye götürülürken, diğer iki araçta bulunanlar yaralanmadı.
Polis sözcüsü Jack Taylor medyaya yaptığı açıklamada, polisin başlangıçta arabanın mekanik bir sorun nedeniyle yolun ortasında durduğunu varsaydığını söyledi. Ancak yetkililer daha sonra aracın durmasına neyin sebep olduğunu belirleyemediklerini söyledi. Bu nedenle yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için Tesla'nın bilgisayarından veri alınması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..