Tesla Model 3 ölümlü bir kazaya karıştı: İddiaya göre orta şeritte aniden durdu

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ABD polis raporuna göre, Missouri eyaletinin Independence ilçesinde, Pazar akşamı üç arabanın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi ve Tesla Model 3 otomobilinin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Sıradan bir araba olsaydı, soruşturma muhtemelen daha hızlı olurdu ve haber bu kadar dikkat çekmezdi. Ancak kazaya karışan bir Tesla olduğu için daha kapsamlı bir araştırma yapılacak. Bunun nedeni de Tesla araçların, normal araçlara göre kazaya neden olabilecek daha fazla özelliğe sahip olması düşüncesi. Şu anda polis, otomobilin orta şeritte aniden durmasına ve diğer arabaların Tesla'ya çarpmasına neyin sebep olduğunu araştırıyor.

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Polis, Tesla bilgisayarının verilerini inceleyecek

Tesla sahiplerinin, önünde hiçbir engel olmasa bile, bilgisayar sisteminin arabayı durdurmaya karar verdiği hayali frenleme sorununu düzenli olarak bildirdiklerini belirtmekte fayda var. Yerel polis, 2019 Tesla Model 3'ün sürücüsünün 74 yaşındaki Terry L. Siegel olduğunu belirledi. Tesla'daki diğer yolcular tedavi edilmek üzere yerel bir hastaneye götürülürken, diğer iki araçta bulunanlar yaralanmadı.

Polis sözcüsü Jack Taylor medyaya yaptığı açıklamada, polisin başlangıçta arabanın mekanik bir sorun nedeniyle yolun ortasında durduğunu varsaydığını söyledi. Ancak yetkililer daha sonra aracın durmasına neyin sebep olduğunu belirleyemediklerini söyledi. Bu nedenle yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için Tesla'nın bilgisayarından veri alınması planlanıyor.

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Tesla Model 3 ölümlü bir kazaya karıştı