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    Tesla Model 3’ten daha ucuz olan elektrikli Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çin’de düzenlenen etkinlik kapsamında firmanın ilk elektrikli Xiaomi SU7’nin fiyatını açıkladı. CEO aynı zamanda Xiaomi SU7’yi zararına satacaklarını belirtti.
    Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Çinli akıllı telefon ve tüketici elektroniği devi Xiaomi, anavatanında düzenlediği etkinlikte ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7’yi piyasaya sürdü. Çin'in son derece rekabetçi elektrikli otomobil pazarında fiyat savaşları kızışırken Xiaomi SU7, Tesla'nın popüler Model 3'ünden daha ucuza satılacak. Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu fiyatın aracı zararına satacakları anlamına geldiğini de belirtti.

    Xiaomi SU7, Model 3’ten daha ucuz

    Xiaomi CEO'su, SU7'nin standart versiyonunun ülkede 215,900 yuan veya 29,900 dolar karşılığında satılacağını açıkladı. Tesla Model 3’ün Çin’deki fiyatı ise 34.000 dolar civarında yer alıyor. Bu fiyatın aracı zararına sattıkları anlamına geldiğini kabul eden CEO, Xiaomi'nin Tesla'yı yakalamasının en az üç ila beş yıl alabileceğini söylediği iki husus dışında, aracın yüzde 90'ından fazlasında Model 3'ü geçtiklerini iddia etti.

    Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi CEO'su sunuma, dinleyiciler arasında bulunan rakipleri Nio CEO'su William Li, Xpeng başkanı He Xiaopeng ve Li Auto CEO'su Li Xiang'ı selamlayarak başladı. CEO, "Hepsi de geçtiğimiz yıllarda EV'nin geliştirilmesi sırasında yoldaki tuzaklardan kaçınmamız için bize birçok öneride bulundu" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

    Halihazırda satışa üç versiyon sunuldu: SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar). Araçlar Çin genelinde 29 şehirde 59 mağazada satışa çıkacak.

    Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Teslimatların Nisan ayı sonuna kadar başlayacağı açıklanırken son teknoloji üretim fabrikasının her 76 saniyede bir SU7 üretebileceği açıklandı. Bu fabrikanın tam kapasite olarak halihazırda faaliyete geçip geçmediği şimdilik belirsiz. Bununla birlikte SU7, Xiaomi'nin yakın zamanda başlattığı ve yeni HyperOS işletim sistemine bağlı cihazlardan oluşan bir ekosistem kurmayı amaçlayan "İnsan x Araba x Ev" stratejisinin bir parçası konumunda.

    Xiaomi genellikle daha uygun fiyatlı ürünlerle bilinse de aslında fiilen 2020 yılından bu yana kendisini premiumlaştırmaya çalışıyor. Xiaomi SU7 de kendi alanında en uygun seçeneklerden birisi değil ve firmaya göre potansiyel olarak 20 milyon alıcı bulunuyor.

    Xiaomi SU7 yurtdışına çıkacak mı?

    Peki Xiaomi SU7 yurtdışına çıkacak mı? Xiaomi CEO'su, yaptığı açıklamada SU7’nin öncelikle Çin'deki tüketicilere satılacağının altını çizdi. Yurtdışı lansman için ise en az 2 ya da 3 yıl beklemek gerekecek. Görünüşe göre Xiaomi, hızlı bir şekilde küresel pazarlara girmek istemiyor. Firma, Xiaomi SU7’yi geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtmış ve teknolojilerini sergilemişti. Ayrıca bu yıl şubat ayındaki MWC fuarında da araç sergilenmişti.

    Xiaomi SU7

    Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör

    • 73,6 kWh BYD Blade batarya ile 700 km menzil
    • 15 dakikada 350 km menzil
    • 0'dan 100 km/s hıza 5,28 saniye
    • Saatte 210 km azami hız
    • Xiaomi Pilot Pro ADAS
    • 400V mimari
    • RWD 220 kW, 400 Nm tork

    Xiaomi SU7 Max

    • 101 kWh CATl Qilin batarya 800 km menzil
    • 15 dakikada 510 km
    • 0-100km/s hızlanma 2,78 saniye
    • 265 km/s azami hız
    • Xiaomi Pilot Max ADAS
    • 800V mimari
    • AWD, 495 kW (663 hp) kombine güç, 838 Nm tork üreten çift motor

     

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/03/28/xiaomi-releases-electric-car-4k-cheaper-than-teslas-model-3-as-price-wars-heat-up.html https://carnewschina.com/2024/03/28/xiaomi-su7-launched-with-830-km-range-starts-at-29900-usd/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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