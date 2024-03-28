Tesla Model 3’ten daha ucuz olan elektrikli Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon ve tüketici elektroniği devi Xiaomi, anavatanında düzenlediği etkinlikte ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7’yi piyasaya sürdü. Çin'in son derece rekabetçi elektrikli otomobil pazarında fiyat savaşları kızışırken Xiaomi SU7, Tesla'nın popüler Model 3'ünden daha ucuza satılacak. Xiaomi CEO'su Lei Jun, bu fiyatın aracı zararına satacakları anlamına geldiğini de belirtti.

Xiaomi SU7, Model 3’ten daha ucuz

Xiaomi CEO'su, SU7'nin standart versiyonunun ülkede 215,900 yuan veya 29,900 dolar karşılığında satılacağını açıkladı. Tesla Model 3’ün Çin’deki fiyatı ise 34.000 dolar civarında yer alıyor. Bu fiyatın aracı zararına sattıkları anlamına geldiğini kabul eden CEO, Xiaomi'nin Tesla'yı yakalamasının en az üç ila beş yıl alabileceğini söylediği iki husus dışında, aracın yüzde 90'ından fazlasında Model 3'ü geçtiklerini iddia etti.

Tam Boyutta Gör Xiaomi CEO'su sunuma, dinleyiciler arasında bulunan rakipleri Nio CEO'su William Li, Xpeng başkanı He Xiaopeng ve Li Auto CEO'su Li Xiang'ı selamlayarak başladı. CEO, "Hepsi de geçtiğimiz yıllarda EV'nin geliştirilmesi sırasında yoldaki tuzaklardan kaçınmamız için bize birçok öneride bulundu" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Halihazırda satışa üç versiyon sunuldu: SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar). Araçlar Çin genelinde 29 şehirde 59 mağazada satışa çıkacak.

Tam Boyutta Gör Teslimatların Nisan ayı sonuna kadar başlayacağı açıklanırken son teknoloji üretim fabrikasının her 76 saniyede bir SU7 üretebileceği açıklandı. Bu fabrikanın tam kapasite olarak halihazırda faaliyete geçip geçmediği şimdilik belirsiz. Bununla birlikte SU7, Xiaomi'nin yakın zamanda başlattığı ve yeni HyperOS işletim sistemine bağlı cihazlardan oluşan bir ekosistem kurmayı amaçlayan "İnsan x Araba x Ev" stratejisinin bir parçası konumunda.

Xiaomi genellikle daha uygun fiyatlı ürünlerle bilinse de aslında fiilen 2020 yılından bu yana kendisini premiumlaştırmaya çalışıyor. Xiaomi SU7 de kendi alanında en uygun seçeneklerden birisi değil ve firmaya göre potansiyel olarak 20 milyon alıcı bulunuyor.

Xiaomi SU7 yurtdışına çıkacak mı?

Peki Xiaomi SU7 yurtdışına çıkacak mı? Xiaomi CEO'su, yaptığı açıklamada SU7’nin öncelikle Çin'deki tüketicilere satılacağının altını çizdi. Yurtdışı lansman için ise en az 2 ya da 3 yıl beklemek gerekecek. Görünüşe göre Xiaomi, hızlı bir şekilde küresel pazarlara girmek istemiyor. Firma, Xiaomi SU7’yi geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtmış ve teknolojilerini sergilemişti. Ayrıca bu yıl şubat ayındaki MWC fuarında da araç sergilenmişti.

Xiaomi SU7

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73,6 kWh BYD Blade batarya ile 700 km menzil

15 dakikada 350 km menzil

0'dan 100 km/s hıza 5,28 saniye

Saatte 210 km azami hız

Xiaomi Pilot Pro ADAS

400V mimari

RWD 220 kW, 400 Nm tork

Xiaomi SU7 Max

101 kWh CATl Qilin batarya 800 km menzil

15 dakikada 510 km

0-100km/s hızlanma 2,78 saniye

265 km/s azami hız

Xiaomi Pilot Max ADAS

800V mimari

AWD, 495 kW (663 hp) kombine güç, 838 Nm tork üreten çift motor

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Tesla Model 3’ten daha ucuz olan Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü