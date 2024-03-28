Tesla Model 3’ten daha ucuz olan elektrikli Xiaomi SU7 piyasaya sürüldü

- Xiaomi SU7, Model 3’ten daha ucuz
- Xiaomi SU7 yurtdışına çıkacak mı?
- Xiaomi SU7
- Xiaomi SU7 Max
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Xiaomi SU7, Model 3’ten daha ucuz
Xiaomi CEO'su, SU7'nin standart versiyonunun ülkede 215,900 yuan veya 29,900 dolar karşılığında satılacağını açıkladı. Tesla Model 3’ün Çin’deki fiyatı ise 34.000 dolar civarında yer alıyor. Bu fiyatın aracı zararına sattıkları anlamına geldiğini kabul eden CEO, Xiaomi'nin Tesla'yı yakalamasının en az üç ila beş yıl alabileceğini söylediği iki husus dışında, aracın yüzde 90'ından fazlasında Model 3'ü geçtiklerini iddia etti.
Halihazırda satışa üç versiyon sunuldu: SU7 (29.900 dolar), SU7 Pro (34.000 dolar) ve SU7 Max (41.500 dolar). Araçlar Çin genelinde 29 şehirde 59 mağazada satışa çıkacak.
Xiaomi genellikle daha uygun fiyatlı ürünlerle bilinse de aslında fiilen 2020 yılından bu yana kendisini premiumlaştırmaya çalışıyor. Xiaomi SU7 de kendi alanında en uygun seçeneklerden birisi değil ve firmaya göre potansiyel olarak 20 milyon alıcı bulunuyor.
Xiaomi SU7 yurtdışına çıkacak mı?
Peki Xiaomi SU7 yurtdışına çıkacak mı? Xiaomi CEO'su, yaptığı açıklamada SU7’nin öncelikle Çin'deki tüketicilere satılacağının altını çizdi. Yurtdışı lansman için ise en az 2 ya da 3 yıl beklemek gerekecek. Görünüşe göre Xiaomi, hızlı bir şekilde küresel pazarlara girmek istemiyor. Firma, Xiaomi SU7’yi geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtmış ve teknolojilerini sergilemişti. Ayrıca bu yıl şubat ayındaki MWC fuarında da araç sergilenmişti.
Xiaomi SU7
- 73,6 kWh BYD Blade batarya ile 700 km menzil
- 15 dakikada 350 km menzil
- 0'dan 100 km/s hıza 5,28 saniye
- Saatte 210 km azami hız
- Xiaomi Pilot Pro ADAS
- 400V mimari
- RWD 220 kW, 400 Nm tork
Xiaomi SU7 Max
- 101 kWh CATl Qilin batarya 800 km menzil
- 15 dakikada 510 km
- 0-100km/s hızlanma 2,78 saniye
- 265 km/s azami hız
- Xiaomi Pilot Max ADAS
- 800V mimari
- AWD, 495 kW (663 hp) kombine güç, 838 Nm tork üreten çift motor
Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/03/28/xiaomi-releases-electric-car-4k-cheaper-than-teslas-model-3-as-price-wars-heat-up.html https://carnewschina.com/2024/03/28/xiaomi-su7-launched-with-830-km-range-starts-at-29900-usd/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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