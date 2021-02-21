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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı

    Elektrikli otomobil şirketi Tesla, geçtiğimiz ay yaptığı Bitcoin yatırımı ile son bir yıllık otomobil satışlarından elde ettiği karı geride bırakmayı başardı.
    21 Şubat 2021, 19:00 (5 sa.)
    4,9b
    42
    33
    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    16

    Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı
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    Tesla, yeni yatırım politikasının bir parçası olarak, Ocak ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurmuştu. Şirketin bu yatırımı sonrasında yükselişe geçen Bitcoin, Tesla'ya büyük kâr getirdi.

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    Elektrikli otomobil üreticisinin 31 Ocak'ta olduğu gibi elinde hâlâ 1.5 milyar dolarlık Bitcoin tuttuğunu varsayarsak, şirketin bu yatırımı ile birlikte 930 milyon dolarlık bir kâr elde ettiği belirtiliyor. Tesla'nın geçtiğimiz 2020 yılı tamamı boyunca bildirdiği şirket kârı ise 721 milyon dolardı. Böylece 1 aylık Bitcoin yatırımının şirkete, ana işinden daha fazla para getirmiş olduğunu söyleyebiliriz.

    Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı
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    Tesla henüz konuyla ilgil açıklama yapmadı

    Tesla, en büyük Bitcoin portföyüne sahip halka açık ikinci şirket haline geldi. Listenin lideri, 71.079 Bitcoin'e yatırım yapan MicroStrategy Inc. olmaya devam ediyor. Tesla kaç Bitcoin satın aldığını veya bunları tutmaya devam edip etmediği konusunda henüz bilgi vermiş değil. Şirket, yalnızca kripto para rezervlerinin satılması durumunda, Bitcoin oranındaki büyümeden elde edilen kârı açıklamak zorunda kalacak.

    Bu arada, Tesla gibi büyük bir şirketin 1.5 milyar dolara Bitcoin satın alması, kripto para birimine olan güvenin artmasında ve buna bağlı olarak rekor seviyeye çıkmasında faktörlerden biri haline geldi. Ardından Musk'ın Twitter'da Dogecoin'den bahsetmesi, bu kripto para biriminin de fiyatını artırdı. Bitcoin, Tesla'nın yatırımı sırasında 34 bin dolar seviyesindeydi. Bugün itibarıyla ise 57.5 bin dolara yükselmiş durumda.



    https://www.thetimes.co.uk/article/tesla-makes-more-money-on-bitcoin-than-on-cars-5sfl6qd0h Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    labtek38 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yav bizde merkez bankasındaki parayla bitcoin mi alsak acaba 😁
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    smartlavyer (burak yılmaz) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    inş ironidir bu
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikle üretilen her şeye hasta adam..
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    Y yapmacikinsan0 (isim yok) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    YAVAS LA GAC TANE ALIYON
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    B Ben sero 48 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dünya çapında yapılan araştırmalara göre en çok kazanan sıcak para yatırımcısı %93 civarı oranla abd li yatırımcılar. Capital düzenin serbest piyasa koşullarının adamları tabiki yatırımları yönlendirip para kazanacak. Bunlara artık balina diyorlar. Balinalar battığında dünya düzeni değişeceğinden muhtemelen dünya savaşı çıkar.



    Btc 20k iken de 3k iken de aynısını söyledim. Btc çok ocak söndürüp çoklarını zengin etti. Artık bahis mahis kumar işleri bitti bunların hepsi coine kaydı. Kumarbazlar Hilelerini coinlerde mutlaka deneyeceklerdir.



    Ha buarada eski mahalle de çiftlik bank oynayanların hepsi btc ye geçmiş. Durumu siz anlayın. Tesla ürettiğinden daha çok masada kazanmış. Aynısını bizimkilerde düşünüyor. Ders almayacaklar sanırım..
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    Y yharf 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Merakla patlamayı bekliyorum. 10 ocak 2021de milletin dilindeyken bir anda patlamıştı. Patladığı gün forumlardaki ağlamaları merakla bekliyorum

    Yatırım tavsiyesi değildir
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    serafon 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nerden geldi bu para? Bir emek var mı? Bir karşılığı var mı? Sonuç ne? Sömürülen birileri. Daha da bozulan dünya dengesi. Aklı olan herkesin bu tür olaylara karşı çıkması gerekir. Ama tamah insana kendi kuyusunu kazdırır işte!
    Yanıtla +2
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    Wampire^^ (Ekrem Çapa) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şirket, yalnızca kripto para rezervlerinin satılması durumunda, Bitcoin oranındaki büyümeden elde edilen kârı açıklamak zorunda kalacak.



    Bu Kısmı anlamadım. Neden açıklamak zorunda kalıyorlar?
    1 Yanıt Yanıtla
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Wampire^^
    halka acık şirket ? ayrıca resmi bir şirket. mali tablosunda 1 iğnenin bile hesabını vermek zorunda ?
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    SaB0 (M KSKN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elon bir gece ansızın o parayı oradan çekecek. O günden bir gün önce parasını çekenler yırtacak. Diğerleri fena patlayacak..
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2x yapınca satar
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    Şeref60 (Şeref Berber) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamların herşeyin para
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    alemburda34 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yemişim doları altını para bu işlerde (ytd)
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yorumların bazıları mantıklı ama şu kara para aklama diyenlere kahkaha atıyorum.

    Rıza Zarraf gibi elemanlar DOLARlar ile milyarlık kara para aklarken millet BTC'ye takılıyordu o zamanda bile.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    BTC ile rızanın ne alakası var :D kara para aklanıyor tabi sen ne zannettin ?
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