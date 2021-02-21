Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı

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Tesla, yeni yatırım politikasının bir parçası olarak, Ocak ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurmuştu. Şirketin bu yatırımı sonrasında yükselişe geçen Bitcoin, Tesla'ya büyük kâr getirdi.

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Elektrikli otomobil üreticisinin 31 Ocak'ta olduğu gibi elinde hâlâ 1.5 milyar dolarlık Bitcoin tuttuğunu varsayarsak, şirketin bu yatırımı ile birlikte 930 milyon dolarlık bir kâr elde ettiği belirtiliyor. Tesla'nın geçtiğimiz 2020 yılı tamamı boyunca bildirdiği şirket kârı ise 721 milyon dolardı. Böylece 1 aylık Bitcoin yatırımının şirkete, ana işinden daha fazla para getirmiş olduğunu söyleyebiliriz.

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Tesla henüz konuyla ilgil açıklama yapmadı

Tesla, en büyük Bitcoin portföyüne sahip halka açık ikinci şirket haline geldi. Listenin lideri, 71.079 Bitcoin'e yatırım yapan MicroStrategy Inc. olmaya devam ediyor. Tesla kaç Bitcoin satın aldığını veya bunları tutmaya devam edip etmediği konusunda henüz bilgi vermiş değil. Şirket, yalnızca kripto para rezervlerinin satılması durumunda, Bitcoin oranındaki büyümeden elde edilen kârı açıklamak zorunda kalacak.

Bu arada, Tesla gibi büyük bir şirketin 1.5 milyar dolara Bitcoin satın alması, kripto para birimine olan güvenin artmasında ve buna bağlı olarak rekor seviyeye çıkmasında faktörlerden biri haline geldi. Ardından Musk'ın Twitter'da Dogecoin'den bahsetmesi, bu kripto para biriminin de fiyatını artırdı. Bitcoin, Tesla'nın yatırımı sırasında 34 bin dolar seviyesindeydi. Bugün itibarıyla ise 57.5 bin dolara yükselmiş durumda.

https://www.thetimes.co.uk/article/tesla-makes-more-money-on-bitcoin-than-on-cars-5sfl6qd0h

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