Tesla'nın 1 aylık Bitcoin kârı, 1 yıllık otomobil satışlarını solladı

Tesla, yeni yatırım politikasının bir parçası olarak, Ocak ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurmuştu. Şirketin bu yatırımı sonrasında yükselişe geçen Bitcoin, Tesla'ya büyük kâr getirdi.İlginizi Çekebilir Elon Musk: Otonom sürüş teknolojisi ile birlikte Tesla'nın değeri 500 milyar dolara yükselecek
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Elektrikli otomobil üreticisinin 31 Ocak'ta olduğu gibi elinde hâlâ 1.5 milyar dolarlık Bitcoin tuttuğunu varsayarsak, şirketin bu yatırımı ile birlikte 930 milyon dolarlık bir kâr elde ettiği belirtiliyor. Tesla'nın geçtiğimiz 2020 yılı tamamı boyunca bildirdiği şirket kârı ise 721 milyon dolardı. Böylece 1 aylık Bitcoin yatırımının şirkete, ana işinden daha fazla para getirmiş olduğunu söyleyebiliriz.
Tesla henüz konuyla ilgil açıklama yapmadı
Tesla, en büyük Bitcoin portföyüne sahip halka açık ikinci şirket haline geldi. Listenin lideri, 71.079 Bitcoin'e yatırım yapan MicroStrategy Inc. olmaya devam ediyor. Tesla kaç Bitcoin satın aldığını veya bunları tutmaya devam edip etmediği konusunda henüz bilgi vermiş değil. Şirket, yalnızca kripto para rezervlerinin satılması durumunda, Bitcoin oranındaki büyümeden elde edilen kârı açıklamak zorunda kalacak.
Bu arada, Tesla gibi büyük bir şirketin 1.5 milyar dolara Bitcoin satın alması, kripto para birimine olan güvenin artmasında ve buna bağlı olarak rekor seviyeye çıkmasında faktörlerden biri haline geldi. Ardından Musk'ın Twitter'da Dogecoin'den bahsetmesi, bu kripto para biriminin de fiyatını artırdı. Bitcoin, Tesla'nın yatırımı sırasında 34 bin dolar seviyesindeydi. Bugün itibarıyla ise 57.5 bin dolara yükselmiş durumda.
https://www.thetimes.co.uk/article/tesla-makes-more-money-on-bitcoin-than-on-cars-5sfl6qd0h Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
Btc 20k iken de 3k iken de aynısını söyledim. Btc çok ocak söndürüp çoklarını zengin etti. Artık bahis mahis kumar işleri bitti bunların hepsi coine kaydı. Kumarbazlar Hilelerini coinlerde mutlaka deneyeceklerdir.
Ha buarada eski mahalle de çiftlik bank oynayanların hepsi btc ye geçmiş. Durumu siz anlayın. Tesla ürettiğinden daha çok masada kazanmış. Aynısını bizimkilerde düşünüyor. Ders almayacaklar sanırım..
Yatırım tavsiyesi değildir
Bu Kısmı anlamadım. Neden açıklamak zorunda kalıyorlar?
Rıza Zarraf gibi elemanlar DOLARlar ile milyarlık kara para aklarken millet BTC'ye takılıyordu o zamanda bile.
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