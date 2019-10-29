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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen otonom sürüş teknolojileri için ayrı bir şirket kurdu

    Volkswagen sadece sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştirecek yeni bir alt şirket kurdu. Volkswagen Autonomy (VWAT) insan müdahalesinin en az olduğu Seviye 4 otonom sürüş sistemlerine odaklanacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volkswagen otonom sürüş teknolojileri için ayrı bir şirket kurdu
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    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sadece sürücüsüz otomobil teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek yeni bir alt şirket kurdu. Volkswagen Autonomy (VWAT) olarak adlandırılan kuruluş Seviye 4 (ve daha üzeri) otonom sürüş sistemleri ile ilgili her şeye odaklanacak. 

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    Volkswagen Autonomy'nin başında Alexander Hitzinger bulunacak. Deneyimli yönetici yaptığı açıklamada "Volkswagen Autonomy'yi otomotiv ve teknoloji endüstrisinin becerilerini birleştirdiğimiz küresel bir şirket yapmak istiyoruz. Sürücüsüz araçların maliyetini düşürmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

    Volkswagen otonom sürüş teknolojileri için ayrı bir şirket kurdu
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    Merkez ofisler Almanya'da

    Yeni alt markanın biri Almanya'nın Münih kentinde diğeri ise Wolfsburg'da olmak üzere iki merkez ofisi olacak. Şirket gelecek yıl ise Kaliforniya'daki Silikon Vadisi'nde bir ofis açmak istiyor. Dördüncü ofisin 2021 yılında Çin'de açılması planlanıyor.

    Şirketin öncelikli hedefi otonom sürüş teknolojilerini 2020'lerin ortalarına kadar ticari araçlara getirmek. Tabi burada sürücüsüz taksiler ve kargo taşımacılığı yapan araçlardan bahsediliyor. Volkswagen Autonomy özellikle insan müdahalesinin en az olduğu Seviye 4 ve daha gelişmiş otonom sürüş sistemlerine yönelik çalışmalar yapacak.



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