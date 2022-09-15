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    Tesla’nın araç başına üretim maliyeti rekor seviyede düştü

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, maliyet noktasında kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre Tesla’nın araç başı üretim maliyeti ciddi oranda azaltılmış durumda.
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    Tesla’nın araç başına üretim maliyeti rekor seviyede düştü
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    Goldman Sachs’ın teknoloji konferansında konuşan Tesla yöneticisi Martin Viecha, elektrikli otomobil endüstrisinin genel trendlerinden ve şirketin önümüzdeki beş yıllık yol haritasının ana hatlarından bahsetti. Viecha, konuşması sırasında Tesla’nın üretim maliyetlerini de ciddi oranda düşürdüğünün altını çizdi.

    Viecha’ya göre Tesla için kritik öneme sahip pil tedariği son yıllarda oldukça gelişmiş durumda. Hatta firma yıllardır ilk kez hem otomotiv hem de enerji depolama ürünleri için ihtiyaç duyduğu pil hücresi tedariğinde sıkıntı yaşamamakta. Tesla’nın halihazırda Panasonic, CATL ve LG Chem dahil olmak üzere birden fazla pil tedarikçisiyle çalıştığı ve kapasite artırımlarıyla süreci geliştirmeye devam ettikleri biliniyor.

    Üretim maliyetleri yarı yarıdan daha fazla düştü

    Tesla’nın araç başına üretim maliyeti rekor seviyede düştü
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    Maliyet noktasına da değinen Viecha, Tesla’nın 2017 yılında araç başına üretim maliyetinin 84.000 dolar seviyesinde olduğunu fakat şimdi ise bu rakamın sadece 36.000 dolar seviyesine düştüğünü aktarıyor. Elde edilen tasarrufun nedeni olarak daha verimli fabrika tasarımları ve geliştirilmiş araç inşa süreçleri olduğu belirtiliyor.

    Tesla’nın ayrıca giriş seviyesi hatchback model bir otomobil üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu elektrikli otomobil için yaklaşık olarak 25.000 dolar başlangıç fiyatı hedeflenmekte ancak halihazırda bulunan Model 3 ve Model Y’ye olan yoğun talepten ötürü Tesla’nın henüz önceliklerini bu araca kaydırmadığını söylemeliyiz. Öte yandan Tesla yeni fabrikaların inşasına ve geliştirilmesine devam ediyor.

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