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    Mercedes G serisi araç çarptı, Tesla Cybertruck ikiye bölündü

    Teksas’ın Frisco kentinde yaşanan kazada, Tesla’nın dikkat çeken modeli Cybertruck ciddi hasar aldı. Park halindeki yedi araca çarpan Mercedes G Serisi SUV, Cybertruck’ı tam ortasından ikiye böldü.

    Mercedes G serisi araç çarptı, Tesla Cybertruck ikiye bölündü Tam Boyutta Gör

    Teksas’ın Frisco kentinde yaşanan bir trafik kazasında Tesla Cybertruck, çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görgü tanıklarına göre, Mercedes-Benz G Serisi SUV’un sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımda park halinde bulunan yedi araca birden çarptı.

    Mercedes G serisi araç çarptı, Tesla Cybertruck ikiye bölündü Tam Boyutta Gör

    İlk çarpışmanın hedefi olan Cybertruck, özellikle arka kasa bölümünden itibaren adeta ortadan kesilmiş gibi ayrıldı. Tesla’nın dış yüzeyi “kurşun geçirmez” olarak tanıttığı paslanmaz çelikle kaplı bu modelinin, böylesine bir çarpışmada bu şekilde hasar alması dikkat çekti.

    Yaklaşık 2.700 kiloluk G Serisi SUV’un ne kadar hızlı olduğu açıklanmasa da çarpmanın gücünü, Cybertruck’ın aldığı hasar fazlasıyla gösteriyor. Tesla, Cybertruck’ın yapısının “exoskeleton” yani dış iskelet tarzında olduğunu savunsa da, uzmanlar aracın şasisinin aslında geleneksel tek gövdeli sistemlere daha yakın olduğuna dikkat çekiyor. Görünür parçalardaki paslanmaz çelik kaplamaya rağmen, iskeletin büyük ölçüde alüminyumdan oluştuğu biliniyor.

    Kazanın ardından G Serisi’nin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Park halindeki diğer araçlarda kimse bulunmadığı için başka yaralanma yaşanmadı. Ancak olay, Tesla’nın dayanıklılık iddialarını bir kez daha sorgulattı.

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    S
    swordoftemple 22 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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