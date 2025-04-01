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Teksas’ın Frisco kentinde yaşanan bir trafik kazasında Tesla Cybertruck, çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görgü tanıklarına göre, Mercedes-Benz G Serisi SUV’un sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırımda park halinde bulunan yedi araca birden çarptı.

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İlk çarpışmanın hedefi olan Cybertruck, özellikle arka kasa bölümünden itibaren adeta ortadan kesilmiş gibi ayrıldı. Tesla’nın dış yüzeyi “kurşun geçirmez” olarak tanıttığı paslanmaz çelikle kaplı bu modelinin, böylesine bir çarpışmada bu şekilde hasar alması dikkat çekti.

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Yaklaşık 2.700 kiloluk G Serisi SUV’un ne kadar hızlı olduğu açıklanmasa da çarpmanın gücünü, Cybertruck’ın aldığı hasar fazlasıyla gösteriyor. Tesla, Cybertruck’ın yapısının “exoskeleton” yani dış iskelet tarzında olduğunu savunsa da, uzmanlar aracın şasisinin aslında geleneksel tek gövdeli sistemlere daha yakın olduğuna dikkat çekiyor. Görünür parçalardaki paslanmaz çelik kaplamaya rağmen, iskeletin büyük ölçüde alüminyumdan oluştuğu biliniyor.

Kazanın ardından G Serisi’nin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Park halindeki diğer araçlarda kimse bulunmadığı için başka yaralanma yaşanmadı. Ancak olay, Tesla’nın dayanıklılık iddialarını bir kez daha sorgulattı.

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Mercedes G serisi araç çarptı, Tesla Cybertruck ikiye bölündü