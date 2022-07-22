Tesla'nın Bitcoin satışı piyasayı nasıl etkiledi? Ünlü isimler konu hakkında ne düşünüyor?

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Dün açıklanan habere göre Tesla, elindeki Bitcoin varlığının yüzde 75'ini sattığını açıkladı. Bu haberin ardından kripto para piyasasının bilinen yüzlerinden de tepkiler gecikmedi.

Bitcoin’e Elon Musk darbesi 1 gün önce eklendi

Tron kurucusu Justin Sun

Justin Sun, Tesla'nın Bitcoin satışının Bitcoin için harika bir haber olduğunu dile getirdi. Kripto para birimlerinin büyük şirketlere sağlayabileceği likiditeyi olumlu bir şekilde etkilediğini ve bu satışın elinde Bitcoin olan şirketler için iyi bir örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Binance CEO'su CZ

CZ, Tesla'nın son Bitcoin satışının önemini küçümsedi ve varlıklarının "okyanusta bir damla" olduğunu iddia etti.

MicroStrategy CEO'su Michael Saylor

Michael Saylor, eğerBitcoin'inizin %75'ini satarsanız, elinizde Bitcoin'in yalnızca %25'inin kalacağını söyleyen net bir ifadeyle Tesla'nın elinde hala Bitcoin olduğunu vurguladı.

Tesla'nın Bitcoin satmasının piyasaya etkisi

Tesla’nın Bitcoin varlıklarının %75’ini sattığının açıklanması ile birlikte Bitcoin de düşüşe geçti ve 22.900 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu alternatif coinler de yönünü aşağı çevirdi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,04 trilyon dolara geriledi.

Tam Boyutta Gör Çin'deki karantinalar ve sokağa çıkma yasakları ile ithalat ve ihracata getirilen kısıtlamalar Tesla gibi şirketleri zor durumda bırakıyor. Bunun üzerine Bitcoin satış haberinin ardından Elon Musk bir değerlendirmede bulundu.

Web 3.0 nedir? 1 gün önce eklendi

Elon Musk, Covid-19 pandemisinin yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle nakit pozisyonlarını en üst seviyede çıkarmakta olduklarını belirtti. Gelecek zaman dilimlerinde de portföylerindeki BTC miktarını arttırmaya pozitif baktıklarını da ifadelerine ekledi.

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