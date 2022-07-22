Tesla'nın Bitcoin satışı piyasayı nasıl etkiledi? Ünlü isimler konu hakkında ne düşünüyor?

- Tron kurucusu Justin Sun
- Binance CEO'su CZ
- MicroStrategy CEO'su Michael Saylor
- Tesla'nın Bitcoin satmasının piyasaya etkisi
- Yorumlar
Dün açıklanan habere göre Tesla, elindeki Bitcoin varlığının yüzde 75'ini sattığını açıkladı. Bu haberin ardından kripto para piyasasının bilinen yüzlerinden de tepkiler gecikmedi.
Tron kurucusu Justin Sun
Justin Sun, Tesla'nın Bitcoin satışının Bitcoin için harika bir haber olduğunu dile getirdi. Kripto para birimlerinin büyük şirketlere sağlayabileceği likiditeyi olumlu bir şekilde etkilediğini ve bu satışın elinde Bitcoin olan şirketler için iyi bir örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.
Binance CEO'su CZ
CZ, Tesla'nın son Bitcoin satışının önemini küçümsedi ve varlıklarının "okyanusta bir damla" olduğunu iddia etti.
MicroStrategy CEO'su Michael Saylor
Michael Saylor, eğerBitcoin'inizin %75'ini satarsanız, elinizde Bitcoin'in yalnızca %25'inin kalacağını söyleyen net bir ifadeyle Tesla'nın elinde hala Bitcoin olduğunu vurguladı.
Tesla'nın Bitcoin satmasının piyasaya etkisi
Tesla’nın Bitcoin varlıklarının %75’ini sattığının açıklanması ile birlikte Bitcoin de düşüşe geçti ve 22.900 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu alternatif coinler de yönünü aşağı çevirdi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,04 trilyon dolara geriledi.
Çin'deki karantinalar ve sokağa çıkma yasakları ile ithalat ve ihracata getirilen kısıtlamalar Tesla gibi şirketleri zor durumda bırakıyor. Bunun üzerine Bitcoin satış haberinin ardından Elon Musk bir değerlendirmede bulundu.
Elon Musk, Covid-19 pandemisinin yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle nakit pozisyonlarını en üst seviyede çıkarmakta olduklarını belirtti. Gelecek zaman dilimlerinde de portföylerindeki BTC miktarını arttırmaya pozitif baktıklarını da ifadelerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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