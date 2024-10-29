Tesla, otomotivdeki 60 yıllık 12V dönemini sonlandırarak yeni bir devrim yapıyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, nadiren paylaştığı blog yazılarından birini yayımlayarak otomotiv endüstrisinde yeni bir standart getirme çabasını duyurdu. Şirket, Cybertruck modelinde tanıttığı 48 volt (48V) düşük voltajlı elektronik mimariyi ve bu yapıyı destekleyen yeni bağlantı elemanlarını tüm otomotiv sektöründe standart hale getirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda firma Düşük Voltajlı Konnektör Standardını (LVCS) tanıttı.

Tesla’dan yeni bir standart

Tesla’nın yayımladığı blog yazısında, bu yeni standartlaşma adımının sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma amacı taşıdığı belirtilirken LVCS’nin hem verimliliği artırmayı hem de maliyetleri düşürmeyi hedeflediğinin altı çiziliyor. Tesla, bu yeni sistem sayesinde, araç içi elektrik bağlantılarında kullanılan bağlantı elemanı çeşitliliğini altı temel tip ile sınırlamayı planlıyor. Tesla, bu sayede üretim maliyetlerinde ve operasyonel süreçlerde önemli tasarruflar sağlanacağını vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin açıklamalarına göre, 48V mimarisi aynı güç ihtiyacını geleneksel 12V mimarisine kıyasla yüzde 25 daha az akımla karşılayabiliyor. Bu da araçtaki kablo ağırlığını azaltarak üretim sürecini sadeleştiriyor ve daha verimli hale getiriyor. Tesla’nın tasarladığı altı farklı bağlantı parçası, aynı gövde ve şekil özelliklerine sahip. Bu yeni konnektör tasarımı, araçtaki elektrikli cihazların yüzde 90'ından fazlasında kullanılabilecek nitelikte ve farklı kablolama gereksinimlerini karşılamak için çeşitli düzenlemelere sahip.

Şu anda Tesla dışındaki markalar, 48 volt mimarisine dayalı araç üretmiyor. Tesla bu teknolojiye o kadar inanıyor ki Cybertruck piyasaya çıkarken diğer bazı otomobil üreticilerine bunun nasıl yapılacağına dair kılavuzlar gönderdi. Firma aynı zamanda bu 48V mimarisini Cybercab gibi gelecekteki araçlarında da kullanacak.

60 yıllık standardı değiştirmek iyi bir fikir mi?

Tam Boyutta Gör Öncelikle, voltajı yükseltmek neden iyi bir fikirdir? Ohm Kanunu bize voltajın akım çarpı dirence eşit olduğunu söyler (V=IR). Sabit bir direnç varsayıldığında, voltajı yükseltmek akımı düşürür. Akımı düşürmek, aynı miktarda gücü iletmek için daha küçük kablolar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da ağırlık ve para tasarrufu sağlar ve araç verimliliğini artırır. Daha yüksek akım aynı zamanda ısı olarak daha fazla enerji kaybına karşılık gelir. Bu nedenle 12 voltluk bir sistem sadece daha yüksek güç seviyelerinde verimsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda bileşenlerin daha yüksek voltajlı sistemlere göre daha büyük ısı emicilere sahip olmasını da gerektirir.

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Otomobil üreticileri 1950'lerde daha gelişmiş elektrikli bileşenlerin, özellikle de daha yüksek kompresyonlu motorlar için ateşleme sistemlerinin yarattığı artan güç ihtiyacını karşılamak için 6 volttan 12 volta geçiş yapmıştı. O zamandan bu yana, otomobillerdeki elektrik sistemlerinin sayısı muazzam bir şekilde artmış olsa bile, endüstri genellikle 12 voltluk elektriğe bağlı kaldı.

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Tesla, otomotivdeki 60 yıllık dönemi sonlandırıyor