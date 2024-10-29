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    Tesla, otomotivdeki 60 yıllık 12V dönemini sonlandırarak yeni bir devrim yapıyor

    Tesla, yayınladığı yeni bir blog yazısında 48 voltluk mimariyi yaygınlaştırmaya çalışıyor. Tesla, bu hamlesiyle otomotivdeki 60 yıllık 12V dönemini sonlandırmaya çağırıyor.
    Tesla, otomotivdeki 60 yıllık dönemi sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, nadiren paylaştığı blog yazılarından birini yayımlayarak otomotiv endüstrisinde yeni bir standart getirme çabasını duyurdu. Şirket, Cybertruck modelinde tanıttığı 48 volt (48V) düşük voltajlı elektronik mimariyi ve bu yapıyı destekleyen yeni bağlantı elemanlarını tüm otomotiv sektöründe standart hale getirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda firma Düşük Voltajlı Konnektör Standardını (LVCS) tanıttı.

    Tesla’dan yeni bir standart

    Tesla’nın yayımladığı blog yazısında, bu yeni standartlaşma adımının sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma amacı taşıdığı belirtilirken LVCS’nin hem verimliliği artırmayı hem de maliyetleri düşürmeyi hedeflediğinin altı çiziliyor. Tesla, bu yeni sistem sayesinde, araç içi elektrik bağlantılarında kullanılan bağlantı elemanı çeşitliliğini altı temel tip ile sınırlamayı planlıyor. Tesla, bu sayede üretim maliyetlerinde ve operasyonel süreçlerde önemli tasarruflar sağlanacağını vurguluyor.

    Tesla, otomotivdeki 60 yıllık dönemi sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin açıklamalarına göre, 48V mimarisi aynı güç ihtiyacını geleneksel 12V mimarisine kıyasla yüzde 25 daha az akımla karşılayabiliyor. Bu da araçtaki kablo ağırlığını azaltarak üretim sürecini sadeleştiriyor ve daha verimli hale getiriyor. Tesla’nın tasarladığı altı farklı bağlantı parçası, aynı gövde ve şekil özelliklerine sahip. Bu yeni konnektör tasarımı, araçtaki elektrikli cihazların yüzde 90'ından fazlasında kullanılabilecek nitelikte ve farklı kablolama gereksinimlerini karşılamak için çeşitli düzenlemelere sahip.

    Şu anda Tesla dışındaki markalar, 48 volt mimarisine dayalı araç üretmiyor. Tesla bu teknolojiye o kadar inanıyor ki Cybertruck piyasaya çıkarken diğer bazı otomobil üreticilerine bunun nasıl yapılacağına dair kılavuzlar gönderdi. Firma aynı zamanda bu 48V mimarisini Cybercab gibi gelecekteki araçlarında da kullanacak.

    60 yıllık standardı değiştirmek iyi bir fikir mi?

    Tesla, otomotivdeki 60 yıllık dönemi sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Öncelikle, voltajı yükseltmek neden iyi bir fikirdir? Ohm Kanunu bize voltajın akım çarpı dirence eşit olduğunu söyler (V=IR). Sabit bir direnç varsayıldığında, voltajı yükseltmek akımı düşürür. Akımı düşürmek, aynı miktarda gücü iletmek için daha küçük kablolar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da ağırlık ve para tasarrufu sağlar ve araç verimliliğini artırır. Daha yüksek akım aynı zamanda ısı olarak daha fazla enerji kaybına karşılık gelir. Bu nedenle 12 voltluk bir sistem sadece daha yüksek güç seviyelerinde verimsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda bileşenlerin daha yüksek voltajlı sistemlere göre daha büyük ısı emicilere sahip olmasını da gerektirir.

    Otomobil üreticileri 1950'lerde daha gelişmiş elektrikli bileşenlerin, özellikle de daha yüksek kompresyonlu motorlar için ateşleme sistemlerinin yarattığı artan güç ihtiyacını karşılamak için 6 volttan 12 volta geçiş yapmıştı. O zamandan bu yana, otomobillerdeki elektrik sistemlerinin sayısı muazzam bir şekilde artmış olsa bile, endüstri genellikle 12 voltluk elektriğe bağlı kaldı.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/10/tesla-wants-automakers-to-adopt-its-new-48v-charge-connector-the-way-they-did-with-nacs/ https://www.tesla.com/en_CA/blog/standardizing-automotive-connectivity
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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