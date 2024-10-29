Tesla, otomotivdeki 60 yıllık 12V dönemini sonlandırarak yeni bir devrim yapıyor

Tesla’dan yeni bir standart
Tesla’nın yayımladığı blog yazısında, bu yeni standartlaşma adımının sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma amacı taşıdığı belirtilirken LVCS’nin hem verimliliği artırmayı hem de maliyetleri düşürmeyi hedeflediğinin altı çiziliyor. Tesla, bu yeni sistem sayesinde, araç içi elektrik bağlantılarında kullanılan bağlantı elemanı çeşitliliğini altı temel tip ile sınırlamayı planlıyor. Tesla, bu sayede üretim maliyetlerinde ve operasyonel süreçlerde önemli tasarruflar sağlanacağını vurguluyor.
Şu anda Tesla dışındaki markalar, 48 volt mimarisine dayalı araç üretmiyor. Tesla bu teknolojiye o kadar inanıyor ki Cybertruck piyasaya çıkarken diğer bazı otomobil üreticilerine bunun nasıl yapılacağına dair kılavuzlar gönderdi. Firma aynı zamanda bu 48V mimarisini Cybercab gibi gelecekteki araçlarında da kullanacak.
60 yıllık standardı değiştirmek iyi bir fikir mi?
Otomobil üreticileri 1950'lerde daha gelişmiş elektrikli bileşenlerin, özellikle de daha yüksek kompresyonlu motorlar için ateşleme sistemlerinin yarattığı artan güç ihtiyacını karşılamak için 6 volttan 12 volta geçiş yapmıştı. O zamandan bu yana, otomobillerdeki elektrik sistemlerinin sayısı muazzam bir şekilde artmış olsa bile, endüstri genellikle 12 voltluk elektriğe bağlı kaldı.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/10/tesla-wants-automakers-to-adopt-its-new-48v-charge-connector-the-way-they-did-with-nacs/ https://www.tesla.com/en_CA/blog/standardizing-automotive-connectivity Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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