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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi

    Kara yollarında can ve mal güvenliğini güncel teknolojiye uyumlu olarak korumak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak adına yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş güvenlik sistemleri belirlendi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar için Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Yönetmelik kapsamında, kara yollarında can ve mal güvenliğini güncel teknolojiye uyumlu olarak korumak, ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmak adına M, N, O sınıfı yeni araçlarda bulunması zorunlu gelişmiş güvenlik sistemleri belirlendi. Uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalar sayesinde otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması amaçlandı.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli BYD Han, Avrupa'da Tesla Model 3'e rakip olacak"

    2022 yılının Temmuz ayında yürürlüğe gireceği açıklanan yönetmelik kapsamında yeni araçlarda zorunlu hale gelecek güvenlik sistemleri ve tanımları şöyle:

    • Acil durum şeritte tutma sistemi: En azından şeritten ayrılma gerçekleştiğinde veya gerçekleşmek üzere olduğunda ve bir çarpışmanın gerçekleşmesi muhtemel olduğunda, sürücünün şerit veya yol sınırına göre aracı güvenli bir pozisyonda tutmasına yardımcı olan sistem.
    • Acil duruş sinyali: Aracın arkasındaki diğer yol kullanıcılarına, araca geçerli yol koşullarına göre yüksek bir geciktirme kuvveti (frenleme gibi) uygulandığını belirten ışıklı sinyal fonksiyonu.
    • Akıllı hız desteği: Özel ve uygun geri bildirimler sağlayarak sürücünün yol ortamına uygun hızı korumasına yardımcı olan sistem.
    • Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Motorlu araçlarda satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılmasını kolaylaştıran standart bir arayüz.
    • Gelişmiş acil frenleme sistemi: Olası bir çarpışmayı otomatik olarak algılayabilen ve bir çarpışmayı hafifletmek veya çarpışmadan kaçınmak amacıyla aracı yavaşlatmak için aracın frenleme sistemini harekete geçirebilen sistem.
    • Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı: Sürücünün trafik durumuna dikkat etmeye devam etmesine yardımcı olan ve dikkati dağıldığında sürücüyü uyaran sistem.
    • Geri manevrada algılama: Geri manevra sırasında öncelikle çarpmayı önlemek amacıyla sürücünün aracın arkasındaki insanların ve nesnelerin varlığından farkında olmasını sağlayan sistem.
    • Lastik basınç izleme sistemi: Lastiklerin basınç değerlerini veya zaman içinde basınç değişimini değerlendirebilen ve araç hareket halindeyken kullanıcıya ilgili bilgileri iletebilen, araca takılı sistem.
    • Olay veri kaydedicisi: Çarpışmadan hemen önce, çarpışma sırasında ve hemen sonrasında çarpışmanın kritik parametrelerini ve bilgilerini sadece kaydetme ve depolama amacıyla kullanılan sistem.
    • Şeritten ayrılma uyarı sistemi: Aracın kullandığı şeridin dışına sapması durumunda sürücüyü uyaran sistem.

    Yönetmelikte sözü geçen M, N, O sınıfı araçların tanımları ise şöyle:

    • M Sınıfı: En az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.
    • N Sınıfı: En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.
    • O Sınıfı: Bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römork motorsuz yük taşıma araçlarıdır.


    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200514-2.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 gün en beğenilen
    Araç içi kamera zorunlu olsun
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 gün
    Yollarda şerit çizgileri istiyoruz.
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 1 gün aulkem
    Bu 2019/2144 sayılı AB Yönetmeliğinin Türkçeleştirilmesi, keşke bizimde böyle planlı ulusal mevzuatımız olsa bahsettiğiniz gibi.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 2 sa.
    o değilde sembol duster lada lar vs bu sistemlerle nasıl olur acep :D
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    Ben sero 3 sa. yeni yorumcu
    Ya ötv kalkmalı veya böyle toplara hiç girilmemeli. Şunları sağlayan b sınıfı binek araç ötv ile minumum 200k olur. Ve bu 2.elleri iyice pahalı yapar. Amaç buysa aferin.
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    drjacob (... ) 3 sa.
    şu eski araçlar ile ilgili de bir kanun çıkartsalar fena olmaz
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    tobepeople 3 sa.
    Bundan da çeyrek araba parası alır devletimiz, maksat tâbiki bizim can güvenliğimiz asla vergi değil!
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    mamlamoz (zekeriya Tedirgin) 5 sa.
    2 hava yastıklı arka camları çevirmeli symbol 130 binden satılıyor bu donanımları karşılayacak araçlar minimum 200 k dana başlıyor 2022 ve enflasyonu göz önüne alırsak 2022 de 300k dan araba alırız asgari ücret max 3 bin tl olur yani 100 tane asgari ücretle 0 km araba alıriz
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    unknownartist (Emre ışık) 5 sa.
    Bu hızla giderse 2022 de ancak kaymak tabaka 0 araç alabilecek.

    Bizim gibi 10 yılda inanılmaz fakirleşmiş orta kesimi ilgilendirmeyen haber.
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    GwynBleidd48 6 sa.
    Güzel şeyler bunlar da millet yeni araba alacak parayı nerden bulsun? Bir tane de size alıyoruz, size almazsak bu teknolojilere ulaşabiliriz
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    vs-fb (Vn S) 12 sa.
    O gün geldiğinde, birer yıl olarak uzunca bir süre erteleriz.
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 11 sa. vs-fb
    Ertelense bile ki güvenlik ile alakalı olduğu için sanmıyorum, bu durum sadece Türkiye'de üretilecek araçları etkiler ithal araçlarda olmaya devam eder. Böyle bir durumu da yerli üretici dahi kabul etmez zaten.
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    ZaferBiryol (zafer ) 13 sa.
    Kamera şartını araç sahiplerine bıraksınlar. Opsiyon olarak sunulsun. Opsiyonu satın almayan ön ve arka cama takacağı kameralarla şartnameye uymuş olur. Firmaların insiyatifine kalırsa doğacak olan ek maliyeti 5-10 katı ücrete sunarlar.
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    Virtual Reality 17 sa.
    Günümüzde kazaların büyük çoğunluğu sürüş esnasında cep telefonu kullanımından dolayı gerçekleşiyor. Araca bluetooth ile bağlamayan telefonun sinyalini kesen küçük çaplı bir jammer olmalı. Cep telefonu sadece ve sadece aracın ses sistemine bağlanıldığı ve eller serbest duruma geçildiği zaman şebeke sinyali almalı.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5437 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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    resmi gazete, yeni araçlar ve
    4 etiket daha yönetmelik güvenlik sistemleri Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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