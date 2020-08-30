Tesla'nın otopilotu artık hız tabelalarını tanıyabiliyor

Tam Boyutta Gör

Tesla, elektrikli otomobilleri için otopilot sistemi yazılımının yeni bir sürümünü dağıtmaya başladı. 2020.36 güncellemesi araçlara bir dizi kullanışlı özellik getiriyor.

Ayrıca Bkz. "En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok"

Yeşil ışık uyarı özelliği de geldi

Tesla'nın elektrikli otomobilleri şimdiye kadar navigasyon verileri ve mevcut yol haritalarına dayanarak hız limiti hakkında sürücüleri bilgilendiriyordu. Yeni güncelleme ile artık Tesla otomobiller, yol boyunca beliren hız limiti tabelalarını okumak için yerleşik kameraları kullanacak ve sürücülere en güncel hız limiti bilgilerini verecek.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca güncelleme ile birlikte yeşil ışık uyarı özelliği de devreye sokuldu. Artık sürücüler, önünde durdukları trafik ışıkları yeşile dönünce Tesla tarafından sesli bir şekilde uyarılacaklar. Yazılım güncellemesinin kademeli bir şekilde tüm Tesla sahiplerine sunulacağını da belirtelim. Tesla bu yılın ikinci çeyreğinde Model 3 sedan ve Model S'ten 80.050 adet, daha pahalı olan Model X'ten ise 10.600 adet satarak, analistlerin tahminlerini geçmeyi başardı.

https://electrek.co/2020/08/29/tesla-software-update-visually-detect-speed-limit-signs/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.