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    Tesla'nın otopilotu artık hız tabelalarını tanıyabiliyor

    ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, otopilot sisteminin yazılımını güncelledi. Artık Tesla modelleri, yoldaki hız tabelalarını okuyabiliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tesla'nın otopilotu artık hız tabelalarını tanıyabiliyor
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    Tesla, elektrikli otomobilleri için otopilot sistemi yazılımının yeni bir sürümünü dağıtmaya başladı. 2020.36 güncellemesi araçlara bir dizi kullanışlı özellik getiriyor.

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    Yeşil ışık uyarı özelliği de geldi

    Tesla'nın elektrikli otomobilleri şimdiye kadar navigasyon verileri ve mevcut yol haritalarına dayanarak hız limiti hakkında sürücüleri bilgilendiriyordu. Yeni güncelleme ile artık Tesla otomobiller, yol boyunca beliren hız limiti tabelalarını okumak için yerleşik kameraları kullanacak ve sürücülere en güncel hız limiti bilgilerini verecek.

    Tesla'nın otopilotu artık hız tabelalarını tanıyabiliyor
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    Ayrıca güncelleme ile birlikte yeşil ışık uyarı özelliği de devreye sokuldu. Artık sürücüler, önünde durdukları trafik ışıkları yeşile dönünce Tesla tarafından sesli bir şekilde uyarılacaklar. Yazılım güncellemesinin kademeli bir şekilde tüm Tesla sahiplerine sunulacağını da belirtelim. Tesla bu yılın ikinci çeyreğinde Model 3 sedan ve Model S'ten 80.050 adet, daha pahalı olan Model X'ten ise 10.600 adet satarak, analistlerin tahminlerini geçmeyi başardı.



    https://electrek.co/2020/08/29/tesla-software-update-visually-detect-speed-limit-signs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elektrikliarabasever 2 sa.
    Tanıyordu ki zaten?
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    CapriceClassic 3 sa.
    Bunun mevcut bazı araçlarda olan tabela okuma özelliğinden ne farkı var? Mesela benim jazz hız tabelalarını ve geçiş serbest/yasak tabelalarını okuyup gösteriyor ekranda.
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    profecco 3 sa.
    Daha bizim sürücüler tanıyamıyor tabelayı !
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    III I II III I I (mehmet ) 3 sa.
    Adamlar neyle uğraşıyor biz neyle? Bizde ülkede asırlardır yapılan mevzularla vakit geçiriyoruz.
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    deoks 3 sa.
    Şu anda piyada sunulan tabela tanıma özelliği ne o zaman? Bizi mi kekliyorlar?
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