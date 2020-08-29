En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok

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Aynı isimli mobil yazılımı kullanarak dünyadaki hücresel ağların işleyişini analiz eden Opensignal, en hızlı 5G hızına sahip 10 ülkeyi açıkladı. Listede, Amerika Birleşik Devletleri'nin yer almaması ise oldukça dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

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ABD listeye ilk sıralardan giriş yapabilir

Opensignal'e göre en hızlı 5G, Suudi Arabistan'da kullanılıyor. Beşinci nesil kablosuz hücresel altyapının dağıtımı 2019 ortalarında başladı ve 5G'yi destekleyen ilk operatör de STC Group'du. Bu ağdaki ortalama veri indirme hızının 414,2 Mbps olduğu belirtiliyor. İkinci sırada ise 6G ağlarına yatırımlarını sürdüren Güney Kore yer aldı. Ülkedeki SK Telecom'un ortalama veri indirme hızı ise 312,7 Mbps olarak açıklandı.

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En hızlı 5G'ye sahip ülkeler arasında üçüncü sırada, bu iletişim standardının ticari dağıtımının 2019 yılında başladığı Avustralya yer alıyor. 5G desteği sunan ilk Avustralyalı operatör olan Telstra'nın ortalama bağlantı hızı 215,7 Mbps'ye ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise 5G hızı açısından lider ülkeler sıralamasında yer almadı. Ancak Verizon'un çok daha yüksek değerlere (494,7 Mbps) ulaşan bir 5G ağı kurduğu biliniyor ve dolayısı ile ABD'nin yakın bir zamanda bu listeye ilk sıralardan giriş yapacağı söylenebilir.

https://www.opensignal.com/2020/08/26/benchmarking-the-global-5g-user-experience

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