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    En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok

    Bağımsız bir mobil analiz şirketi olan Opensignal, dünyanın en hızlı 5G ağına sahip ülkelerini açıkladı. Suudi Arabistan'ın birinci olduğu listede ABD'nin yer almaması dikket çekti.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok
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    Aynı isimli mobil yazılımı kullanarak dünyadaki hücresel ağların işleyişini analiz eden Opensignal, en hızlı 5G hızına sahip 10 ülkeyi açıkladı. Listede, Amerika Birleşik Devletleri'nin yer almaması ise oldukça dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

    Ayrıca Bkz. "TikTok, Trump yönetimine dava açacağını duyurdu"

    ABD listeye ilk sıralardan giriş yapabilir

    Opensignal'e göre en hızlı 5G, Suudi Arabistan'da kullanılıyor. Beşinci nesil kablosuz hücresel altyapının dağıtımı 2019 ortalarında başladı ve 5G'yi destekleyen ilk operatör de STC Group'du. Bu ağdaki ortalama veri indirme hızının 414,2 Mbps olduğu belirtiliyor. İkinci sırada ise 6G ağlarına yatırımlarını sürdüren Güney Kore yer aldı. Ülkedeki SK Telecom'un ortalama veri indirme hızı ise 312,7 Mbps olarak açıklandı.

    En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok
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    En hızlı 5G'ye sahip ülkeler arasında üçüncü sırada,  bu iletişim standardının ticari dağıtımının 2019 yılında başladığı Avustralya yer alıyor. 5G desteği sunan ilk Avustralyalı operatör olan Telstra'nın ortalama bağlantı hızı 215,7 Mbps'ye ulaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise 5G hızı açısından lider ülkeler sıralamasında yer almadı. Ancak Verizon'un çok daha yüksek değerlere (494,7 Mbps) ulaşan bir 5G ağı kurduğu biliniyor ve dolayısı ile ABD'nin yakın bir zamanda bu listeye ilk sıralardan giriş yapacağı söylenebilir.



    https://www.opensignal.com/2020/08/26/benchmarking-the-global-5g-user-experience Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa. en beğenilen
    Arapları beğenmeyenler nerede? Bak adamlar bir numara olmuş gıkınız çıkmıyor.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elenya 16 dk. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Şaka bir yana bizim şirketlerde buna yatırım yapacak para var mı? Malum TT borç ödüyor bilmem kaç tane bankaya. Turkcell hazineye geçti. Gerçi ihale açılırsa mecbur girecekler. ASELSAN teknolojisi mi kullanılacak?
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    Elenya 24 dk. yeni yorumcu
    5.5G olacak bizimkisi.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 52 dk.
    Hacılardan aldıkları paraları bunlara birde silahlara yatırıyor adamlar..
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    PrensMişkın 39 dk. Cem300
    En azından halkı için refah sağlıyor
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa. en beğenilen
    Arapları beğenmeyenler nerede? Bak adamlar bir numara olmuş gıkınız çıkmıyor.
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    zero fear 21 dk. Nevfel
    O bağlantıyı yapmaları için yurt dışından getirilen ekiplerin yolculuk yaptığı uçağın üreticisi dahi Batılılar. Ayrıca Arabistan'da insan yaşamına uygun yerlerin sayısı kısıtlı. Yani küçük bir alanı en iyi şekilde kapsamak örnek veriyorum dev ABD'den çok daha kolay. Eee zaten para da gırla.
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    Yokizm (- ) 1 sa.
    Seneye 5G'de ilk sırada biz olacağız
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    eas1903 1 sa. Yokizm
    Türk Telekom olacakmış hocam
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