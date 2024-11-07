Trump kazandı, Tesla'nın hisseleri yükseldi: ABD'de elektrikli araçları neler bekliyor?

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Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri %12 civarında yükseldi. Peki elektrikli araçlara sıcak bakmayan ve teşvikleri sona erdireceğini söyleyen Trump'ın kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri nasıl yükseldi, ABD'de elektrikli araçları nasıl bir gelecek bekliyor?

Elektrikli araç teşviklerini iptal edeceğini söylemişti

Seçim öncesinde Trump, Joe Biden tarafından yürürlüğe konan Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamında, elektrikli araç üretimini teşvik etme amacıyla oluşturulan fonları iptal edeceğini söylemişti. Dolayısıyla, Trump'ın elektrikli araç teşviklerinden, batarya fabrikaları ve madencilik teşviklerine kadar bütün fonları kaldırması muhtemel.

Bu vergi kredilerinin ve teşviklerin ortadan kaldırılması, elektrikli araçların fiyatlarını arttırarak, ABD'deki satışlarını düşürebilir. Ayrıca, üreticiler yatırımlarını buna göre yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirler.

Trump ayrıca daha fazla elektrikli araç şarj cihazı kurmak için Ulusal Elektrikli Araç Altyapısı (NEVI) programını da sonlandırabilir. Ancak NEVI fonlarının en az yüzde 14'ü doğrudan ABD'deki en büyük şarj sağlayıcısı olan Tesla'ya gitti. Doalyısıyla, Trump'ı destekleyen Elon Musk'a fayda sağlayacak bir programı iptal edip etmeyeceği belirsiz. Ancak Musk, NEVI hakkında küçümseyici bir şekilde konuşmuştu, bu nedenle gerçekleşme olasılığı bulunuyor.

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Teşviklerin kaldırılması ve gümrük vergleri Tesla'ya yarayabilir

Bazu analistler, teşviklerin kaldırılmasının Tesla'ya yarayabileceğini düşünüyor. Wedbush analisti Dan Ives konuyla ilgili, "Tesla, elektrikli araç endüstrisinde eşsiz bir ölçeğe ve kapsama sahip. Yeni dinamikler, Musk ve Tesla'ya sübvansiyon olmayan bir ortamda net bir rekabet avantajı sağlayabilir. Muhtemelen Çinli üreticilere uygulanacak daha yüksek gümrük vergileriyle, önümüzdeki yıllarda daha ucuz Çinli oyuncuların ABD pazarını doldurmasını engellemeye devam edecek." dedi.

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Trump, Biden yönetiminin sera gazı emisyonlarını 2032'ye kadar yarı yarıya azaltacak olan yeni egzoz emisyon standartlarını geri çekmeye veya zayıflatmaya da çalışacak gibi görünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, General Motors ve Ford gibi ABD'li üreticiler, bütün dünya elektrikli araç teknolojilerinde ilerlemeye çalışırken, geride kalabilir.

Trump'ın yabancı otomobiller de dahil olmak üzere çeşitli ithal mallara gümrük vergisi koyma planı, birçok otomobilin fiyatını arttırabilir. Trump'ın seçimi kazanmasından sonra BMW, Mercedes-Benz ve Porsche hisseleri Almanya borsasında düşüş gösterdi.

Ancak, elektrikli araçların mevcut durumu Trump'ın önceki başkanlığı döneminden çok farklı. Gün geçtikçe artan satış rakamları, yapılan ve yapılması planlanan milyarlarca dolar yatırım ve tabiki Elon Musk'ın desteği sebebiyle Trump, elektrikli araçlar konusunda daha yumuşak bir tavra geçiş yapabilir.

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