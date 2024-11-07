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    Anlık Bildirim

    Trump kazandı, Tesla'nın hisseleri yükseldi: ABD'de elektrikli araçları neler bekliyor?

    Donald Trump'ın kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri yükseldi. Peki elektrikli araç teşviklerini kaldıracağını söyleyen Trump ile birlikte ABD'de elektrikli araçları nasıl bir gelecek bekliyor?
    Trump'ın kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri yükseldi Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri %12 civarında yükseldi. Peki elektrikli araçlara sıcak bakmayan ve teşvikleri sona erdireceğini söyleyen Trump'ın kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri nasıl yükseldi, ABD'de elektrikli araçları nasıl bir gelecek bekliyor?

    Elektrikli araç teşviklerini iptal edeceğini söylemişti

    Seçim öncesinde Trump, Joe Biden tarafından yürürlüğe konan Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamında, elektrikli araç üretimini teşvik etme amacıyla oluşturulan fonları iptal edeceğini söylemişti. Dolayısıyla, Trump'ın elektrikli araç teşviklerinden, batarya fabrikaları ve madencilik teşviklerine kadar bütün fonları kaldırması muhtemel.

    Bu vergi kredilerinin ve teşviklerin ortadan kaldırılması, elektrikli araçların fiyatlarını arttırarak, ABD'deki satışlarını düşürebilir. Ayrıca, üreticiler yatırımlarını buna göre yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirler.

    Trump ayrıca daha fazla elektrikli araç şarj cihazı kurmak için Ulusal Elektrikli Araç Altyapısı (NEVI) programını da sonlandırabilir. Ancak NEVI fonlarının en az yüzde 14'ü doğrudan ABD'deki en büyük şarj sağlayıcısı olan Tesla'ya gitti. Doalyısıyla, Trump'ı destekleyen Elon Musk'a fayda sağlayacak bir programı iptal edip etmeyeceği belirsiz. Ancak Musk, NEVI hakkında küçümseyici bir şekilde konuşmuştu, bu nedenle gerçekleşme olasılığı bulunuyor.

    Trump'ın kazanmasından sonra Tesla'nın hisseleri yükseldi Tam Boyutta Gör

    Teşviklerin kaldırılması ve gümrük vergleri Tesla'ya yarayabilir

    Bazu analistler, teşviklerin kaldırılmasının Tesla'ya yarayabileceğini düşünüyor. Wedbush analisti Dan Ives konuyla ilgili, "Tesla, elektrikli araç endüstrisinde eşsiz bir ölçeğe ve kapsama sahip. Yeni dinamikler, Musk ve Tesla'ya sübvansiyon olmayan bir ortamda net bir rekabet avantajı sağlayabilir. Muhtemelen Çinli üreticilere uygulanacak daha yüksek gümrük vergileriyle, önümüzdeki yıllarda daha ucuz Çinli oyuncuların ABD pazarını doldurmasını engellemeye devam edecek." dedi.

    Trump, Biden yönetiminin sera gazı emisyonlarını 2032'ye kadar yarı yarıya azaltacak olan yeni egzoz emisyon standartlarını geri çekmeye veya zayıflatmaya da çalışacak gibi görünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, General Motors ve Ford gibi ABD'li üreticiler, bütün dünya elektrikli araç teknolojilerinde ilerlemeye çalışırken, geride kalabilir. 

    Trump'ın yabancı otomobiller de dahil olmak üzere çeşitli ithal mallara gümrük vergisi koyma planı, birçok otomobilin fiyatını arttırabilir. Trump'ın seçimi kazanmasından sonra BMW, Mercedes-Benz ve Porsche hisseleri Almanya borsasında düşüş gösterdi.

    Ancak, elektrikli araçların mevcut durumu Trump'ın önceki başkanlığı döneminden çok farklı. Gün geçtikçe artan satış rakamları, yapılan ve yapılması planlanan milyarlarca dolar yatırım ve tabiki Elon Musk'ın desteği sebebiyle Trump, elektrikli araçlar konusunda daha yumuşak bir tavra geçiş yapabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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