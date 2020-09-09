Tesla'nın rakipleri güçlerini birleştirdi: General Motors ve Nikola'dan işbirliği

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General Motors, elektrikli kamyon ve pick up şirketi Nikola ile stratejik bir ortaklık yaptığını duyurdu. İmzalanan anlaşma kapsamında General Motors, Nikola'nın 2 milyar dolarlık (% 11) hissesini satın alacak ve şirketin Nikola Badger isimli elektrikli pick up modelini üretecek.

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2022 yılında üretim bandına çıkması planlanan Nikola Badger, General Motors'un Ultium batarya sistemi ve Hydrotec yakıt hücresi teknolojisini kullanacak. Buna ek olarak ortaklık gereği General Motors, Nikola'nın gelecekte üreteceği Sınıf 7 ve 8 kamyonlar için özel olarak yakıt hücreleri tedarik edecek.

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Her iki şirketin de hisseleri fırladı

Haberin yayınlanmasının ardından, her iki şirketin de hisseleri hızla yükseldi. Nikola'nın New York borsasındaki hisseleri yüzde 30'un üzerinde değer kazanırken, General Motors'un hisseleri yüzde 6 arttı. Şirket, hizmetleri karşılığında Nikola yönetiminde bir yönetici belirleme hakkına da sahip olacak.

https://investor.gm.com/news-releases/news-release-details/nikola-and-general-motors-form-strategic-partnership-nikola

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