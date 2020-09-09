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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla'nın rakipleri güçlerini birleştirdi: General Motors ve Nikola'dan işbirliği

    Amerikan otomotiv devi General Motors, elektrikli araç üreticisi Nikola ile stratejik bir işbirliğine imza attı. Açıklamadan sonra her iki şirketin de hisseleri fırladı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla'nın rakipleri güçlerini birleştirdi: General Motors ve Nikola'dan işbirliği
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    General Motors, elektrikli kamyon ve pick up şirketi Nikola ile stratejik bir ortaklık yaptığını duyurdu. İmzalanan anlaşma kapsamında General Motors, Nikola'nın 2 milyar dolarlık (% 11) hissesini satın alacak ve şirketin Nikola Badger isimli elektrikli pick up modelini üretecek.

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    2022 yılında üretim bandına çıkması planlanan Nikola Badger, General Motors'un Ultium batarya sistemi ve Hydrotec yakıt hücresi teknolojisini kullanacak. Buna ek olarak ortaklık gereği General Motors, Nikola'nın gelecekte üreteceği Sınıf 7 ve 8 kamyonlar için özel olarak yakıt hücreleri tedarik edecek.

    Tesla'nın rakipleri güçlerini birleştirdi: General Motors ve Nikola'dan işbirliği
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    Her iki şirketin de hisseleri fırladı

    Haberin yayınlanmasının ardından, her iki şirketin de hisseleri hızla yükseldi. Nikola'nın New York borsasındaki hisseleri yüzde 30'un üzerinde değer kazanırken, General Motors'un hisseleri yüzde 6 arttı. Şirket, hizmetleri karşılığında Nikola yönetiminde bir yönetici belirleme hakkına da sahip olacak.



    https://investor.gm.com/news-releases/news-release-details/nikola-and-general-motors-form-strategic-partnership-nikola Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    0ldskool (Old is Koool) 1 gün
    Rekabet güzeldir. Hayırlı olsun biz anca izliyoruz.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 gün
    edison diye kuntiz bir markanın çıkmasını bekliyorum
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    Leb_Lebi (irfan uçar) 1 gün kakarikikiri
    peki nikola ve tesla şirket olarak birleşme kararı alırlarsa ?
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    ön teker enerji harcarken arka teker enerji üretecek şekilde yapsalar !
    pil ömür 10 kat uzar !
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    faniseyler (halit özdemir) 1 gün SEO19
    Hatta arka teker enerji harcarken ön tekerde enerji üretse bedava enerji :)))))
    Şaka mısın kardeşim ya. Ciddiysen sen yap görek.
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    Muguroz 1 gün SEO19
    Bu dediginiz sey zaten "rejeneratif fren" sistemiyle saglaniyor, ama oradan sadece kayiplar telafi ediliyor, aracin tükettigi kadar elektrik üretmesi (veya tüketimine yakin) termodinamik kanunlarina aykiri olur.
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    monacomen 1 gün SEO19
    Ön teker enerji üretirken arka teker de enerji üretirse ve arka tekerin ürettiği enerji ile ön teker biraz daha enerji üretir onun ürettiği ile arka teker biraz daha enerji üretirse ve arka tekerin biriken enerjisi ile daha da iyi hale gelen ön tekerxxapğwealueiamjzövc,bvcszuieakhyh
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    Asmodax 1 gün yeni yorumcu
    Nikola denilen şirketin varlığı ile yokluğu bir. Elde milyar dolarlık bir şirket var ama ürün yok. Araştırırsanız görürsünüz zaten.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    üretim artarsa belki ucuzlar fiyatlar
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    darkaura 1 gün
    eski bir google yoneticisinin microsoft-nokia ortakligi uzerine sozu aklima geldi: "iki hindi bir kartal etmez'
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    nightdrive (Osman Aga) 1 gün
    elektrikli araçlarda “Nikola” ve “Tesla” kapışması..
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