Ford, elektrikli otomobillerinde Tesla'nın şarj teknolojisini kullanacak

Tam Boyutta Gör Ford, rakibi Tesla ile Ford elektrikli otomobil (EV) sahiplerinin ABD ve Kanada genelinde 12.000'den fazla Supercharger'a erişimini sağlayacak bir anlaşmaya vardı. Ancak bu anlaşma, bir adaptör aracılığıyla Tesla'nın Supercharger cihazlarına erişim sağlamanın çok ötesine uzanıyor.

Ford, yeni nesil elektrikli araçlarının 2025'ten itibaren Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) adı verilen şarj portu ile donatılacağını söyledi. Ford'un ikinci nesil elektrikli otomobil portföyünde elektrikli bir kamyon ve üç SUV modeli bulunuyor. Bu sürpriz anlaşma geçtiğimiz saatler Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk ile Ford CEO'su Jim Farley arasında yapılan bir Twitter Spaces yayını sırasında duyuruldu.

Tesla ve Ford arasında önemli ortaklık

Tam Boyutta Gör Ford'a göre, NACS bağlantı noktasına sahip Ford ikinci nesil EV'ler, bir adaptör aracılığıyla CCS şarj cihazlarında şarj olma seçeneğine sahip olacak. Otomobil üreticisi, adaptörün uygun fiyatlı olacağını söyledi ve Farley, Ford'un abonelik gibi farklı ödeme seçenekleri sunacağını belirtti. Musk, adaptörün "yüz dolar aralığında" olacağını belirtti.

Tesla Cybertruck'ın ilginç iç mekan tasarımı ortaya çıktı 9 sa. önce eklendi

Musk yaptığı açıklamada, "Ford araçlarını Tesla Supercharger ağı ile desteklemekten ve ayrıca API erişimi sağlamaktan çok mutluyuz" dedi. Musk, açıklamasının devamında "Yani bir Ford aracı, bir Ford uygulamasını kullanarak bir Tesla süper şarj cihazında sorunsuz bir şekilde şarj olabilir. Esasen fikir şu ki, Tesla Supercharger ağının duvarlarla çevrili bir bahçe gibi olmasını istemiyoruz. Bunun genel olarak elektrifikasyonu ve sürdürülebilir ulaşımı destekleyen bir şey olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm Tesla araçlarındaki şarj konektörü AC şarj ve 1 MW'a kadar DC şarj imkanı sunuyor. Kompakt tasarımı ve performansı, Kuzey Amerika'daki çoğu elektrikli araç tarafından kullanılan Kombine Şarj Sistemi (CCS) konektörlerinden daha üstün kabul ediliyor. Tesla, geçen yıl bu teknolojiyi diğerlerinin benimsemesi için paylaştı.

Bu arada mevcut Ford EV müşterileri, Kombine Şarj Sistemi bağlantı noktasına sahip Ford F-150 Lightning, Mustang Mach-E ve E-Transit araçlarının Tesla'nın V3 Supercharger'larına erişebilmesi için Tesla tarafından geliştirilen bir adaptör kullanacak. Belirtilenlere göre Ford müşterileri, Tesla ile yapılan anlaşma sayesinde 2024 baharından itibaren iki kat daha fazla hızlı şarj cihazına erişebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla'nın şarj teknolojisi Ford elektrikli otomobillere geliyor