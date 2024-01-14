Dünyanın ilk tamamen kabloyla kontrol edilen aracı tanıtıldı: Ree P7-C ile tanışın

Tam Boyutta Gör Ree P7-C isimli elektrikli kamyon standart bir kamyon gibi görünebilir ancak kendisi dünyanın ilk tamamen "kabloyla kontrol edilen" aracı olma özelliği taşıyor. Üstelik Amerika yollarında kullanım için yakın zamanda onay aldı. Direksiyon, frenleme ve sürüşün tamamı kablo ile iletilen sinyallerle gerçekleştiriliyor. Kamyon, sürücü ile güç aktarma organları, direksiyon ve frenler arasındaki tüm geleneksel mekanik bağlantıları ortadan kaldırıyor.

Sistemin merkezinde, temel araç bileşenlerini (direksiyon, fren, süspansiyon, güç aktarım sistemi ve kontrol) tekerleklerde konumlandırılan tek bir kompakt modülde birleştiren REEcorner teknolojisi yatıyor. Her köşede bir tane olmak üzere dört bağımsız modülün her biri, kendi elektronik kontrol ünitesi (ECU) tarafından kontrol edilirken, merkezi bir REEcenter ECU, tüm köşe seviyesindeki fonksiyonları yönetiyor.

Ree, "everything-by-wire" teknolojisinin ticari araçlara üstün manevra kabiliyeti, genişletilmiş iç mekan, sürücü kabininin alçalmasıyla geliştirilmiş ergonomi, servis kolaylığı, kolay bakım ve modüler tasarım avantajları kazandırdığını söylüyor. Ree, donanım ve yazılımın yedekli olması nedeniyle, kontrollerde fiziksel bağlantı olmamasına rağmen kamyonun güvenli olduğunu iddia ediyor.

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Şirket şu anda bayilere P7-C'nin tanıtım versiyonlarını sunuyor, böylece potansiyel müşterilere teknolojiyi denemelerine izin veriyor. Ree Automotive CEO'su Daniel Barel şunları söylüyor: "REEcorner'ın gerçekten devrim yaratan bir özellik olduğuna inanıyorum. Bu özellik sayesinde, filoların satın almak isteyeceği ve sürücülerin keyifle kullanacağı elektrikli kamyonlar inşa etme imkanına sahibiz. Otomotiv endüstrisinin ilk everything-by-wire aracının sertifikasyonunu tamamlayan Ree ekibiyle inanılmaz derecede gurur duyuyorum."

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Dünyanın ilk tamamen kabloyla kontrol edilen aracı tanıtıldı