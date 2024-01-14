Dünyanın ilk tamamen kabloyla kontrol edilen aracı tanıtıldı: Ree P7-C ile tanışın

Sistemin merkezinde, temel araç bileşenlerini (direksiyon, fren, süspansiyon, güç aktarım sistemi ve kontrol) tekerleklerde konumlandırılan tek bir kompakt modülde birleştiren REEcorner teknolojisi yatıyor. Her köşede bir tane olmak üzere dört bağımsız modülün her biri, kendi elektronik kontrol ünitesi (ECU) tarafından kontrol edilirken, merkezi bir REEcenter ECU, tüm köşe seviyesindeki fonksiyonları yönetiyor.
Ree, "everything-by-wire" teknolojisinin ticari araçlara üstün manevra kabiliyeti, genişletilmiş iç mekan, sürücü kabininin alçalmasıyla geliştirilmiş ergonomi, servis kolaylığı, kolay bakım ve modüler tasarım avantajları kazandırdığını söylüyor. Ree, donanım ve yazılımın yedekli olması nedeniyle, kontrollerde fiziksel bağlantı olmamasına rağmen kamyonun güvenli olduğunu iddia ediyor.
Şirket şu anda bayilere P7-C'nin tanıtım versiyonlarını sunuyor, böylece potansiyel müşterilere teknolojiyi denemelerine izin veriyor. Ree Automotive CEO'su Daniel Barel şunları söylüyor: "REEcorner'ın gerçekten devrim yaratan bir özellik olduğuna inanıyorum. Bu özellik sayesinde, filoların satın almak isteyeceği ve sürücülerin keyifle kullanacağı elektrikli kamyonlar inşa etme imkanına sahibiz. Otomotiv endüstrisinin ilk everything-by-wire aracının sertifikasyonunu tamamlayan Ree ekibiyle inanılmaz derecede gurur duyuyorum."
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.