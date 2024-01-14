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    Dünyanın ilk tamamen kabloyla kontrol edilen aracı tanıtıldı: Ree P7-C ile tanışın

    Ree P7-C isimli elektrikli kamyon dünyanın ilk tamamen "kabloyla kontrol edilen" aracı olma özelliği taşıyor. Direksiyon, frenleme ve sürüşün tamamı kablo ile iletilen sinyallerle gerçekleştiriliyor.
    Dünyanın ilk tamamen kabloyla kontrol edilen aracı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Ree P7-C isimli elektrikli kamyon standart bir kamyon gibi görünebilir ancak kendisi dünyanın ilk tamamen "kabloyla kontrol edilen" aracı olma özelliği taşıyor. Üstelik Amerika yollarında kullanım için yakın zamanda onay aldı. Direksiyon, frenleme ve sürüşün tamamı kablo ile iletilen sinyallerle gerçekleştiriliyor. Kamyon, sürücü ile güç aktarma organları, direksiyon ve frenler arasındaki tüm geleneksel mekanik bağlantıları ortadan kaldırıyor.

    Sistemin merkezinde, temel araç bileşenlerini (direksiyon, fren, süspansiyon, güç aktarım sistemi ve kontrol) tekerleklerde konumlandırılan tek bir kompakt modülde birleştiren REEcorner teknolojisi yatıyor. Her köşede bir tane olmak üzere dört bağımsız modülün her biri, kendi elektronik kontrol ünitesi (ECU) tarafından kontrol edilirken, merkezi bir REEcenter ECU, tüm köşe seviyesindeki fonksiyonları yönetiyor.

    Ree, "everything-by-wire" teknolojisinin ticari araçlara üstün manevra kabiliyeti, genişletilmiş iç mekan, sürücü kabininin alçalmasıyla geliştirilmiş ergonomi, servis kolaylığı, kolay bakım ve modüler tasarım avantajları kazandırdığını söylüyor. Ree, donanım ve yazılımın yedekli olması nedeniyle, kontrollerde fiziksel bağlantı olmamasına rağmen kamyonun güvenli olduğunu iddia ediyor.

    Şirket şu anda bayilere P7-C'nin tanıtım versiyonlarını sunuyor, böylece potansiyel müşterilere teknolojiyi denemelerine izin veriyor. Ree Automotive CEO'su Daniel Barel şunları söylüyor: "REEcorner'ın gerçekten devrim yaratan bir özellik olduğuna inanıyorum. Bu özellik sayesinde, filoların satın almak isteyeceği ve sürücülerin keyifle kullanacağı elektrikli kamyonlar inşa etme imkanına sahibiz. Otomotiv endüstrisinin ilk everything-by-wire aracının sertifikasyonunu tamamlayan Ree ekibiyle inanılmaz derecede gurur duyuyorum."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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