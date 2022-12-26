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    Volkswagen'in ana fabrikasında üretim kesintisi: Golf üretimini etkileyecek

    Volkwagen'in Wolfsburg'daki ana fabrikasında tedarik problemleri nedeniyle önümüzdeki ay vardiya sayısının azaltılacağı belirtiliyor. Habere göre bu durumdan özellikle Golf üretimi etkilenecek.
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    Volkwagen'in ana fabrikasında üretim kesintisi yapılacak Tam Boyutta Gör
    Pandemi sonrası çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı derken 2022 yılını araç bulunurluğundaki sıkıntılarla geçirdik. 2023'te otomotiv pazarı düze çıkar mı diye düşünürken daha yeni yıla girmeden ilk kesinti haberi Volkswagen'den geldi.

    Reuters'ın fabrika çalışanlarını kaynak gösterdiği habere göre, Volkswagen, Ocak ayında Wolfsburg fabrikasındaki vardiya sayısını azaltmayı planlıyor. 9-27 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilen iş kesintisinin özellikle akşam vardiyasındaki Volkswagen Golf üretimini etkileyeceği ifade ediliyor.

    Gövde ve boyahane gibi bölümleri etkileyeceği belirtilen kesintiler için Koronavirüs pandemisi ve Ukrayna savaşının tedarik zincirini aksatması sebep olarak gösteriliyor. Bu durum, 2023 model yılına ait Golf'lerin ilk çeyrekte ülkemize gelişinde de sıkıntı yaratabilir.

    Volkswagen CEO'su Thomas Schaefer, bu ayın başında yaptığı bir açıklamada tedarik zincirindeki "kaos" nedeniyle fabrikanın kapasiteninin yarısının da altında üretim yaptığını belirtmişti. 60 bin kişinin çalıştığı Wolfsburg fabrikasında Golf, Tiguan ve Touran gibi içten yanmalı motorlu modeller üretiliyor.

    Öte yandan Volkswagen, Wolfsburg fabrikasını elektrikli araç üretimi için modernize etmek adına yatırım yapacağını duyurmuştu. Önümüzdeki süreçte makyajlı ID.3 ve şirketin yeni tanıtacağı kompakt elektrikli SUV da bu fabrikada üretilecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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