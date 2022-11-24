1 milyondan fazla Tesla otomobiline Dolby Atmos desteği geliyor

Tam Boyutta Gör Tesla son günlerde mevcut ve yeni araçları için ses sistemlerine ve ses kalitesine odaklandı. Popüler otomotiv firması insanlara 360 derece ses deneyimi sunan Dolby Atmos için aylardır plak şirketleriyle iş birliği yapıyor.

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Tesla araçları ne zaman Dolby Atmos desteği alacak?

Alınan bir bilgiye göre Tesla'nın yayımlamayı planladığı bir sonraki büyük güncellemede bu desteğin 1 milyondan fazla Tesla aracına getirileceği öğrenildi. Sinemalarda ve evlerde kullanılan Dolby Atmos kullanıcıların hayatına 10 yıl önce girdi.

Lucid Motors bu ses teknolojisini otomobilde kullanmayı tercih eden ilk otomobil üreticisi olmayı seçti. Kendisi geçen sene Lucid Air (Sedan) modeli için Dolby Atmos'un elini sıktı. Tesla'nın ne zaman ilgili güncellemeyi yayımlayacağı henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör Volvo ve Mercedes-Benz de Dolby Atmos'u araçlarında görmek istediğini söyledi. Volvo'nun EX90 SUV modelinde bu yazılım mevcut olacak.

Buna ek olarak Mercedes-Maybach S-Class, Mercedes-Benz-S-Class, EQE, EQE SUV, EQS ve EQS SUV araçlarına da Dolby Atmos desteği eklenecek.

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Tesla otomobilleri Dolby Atmos desteğine kavuşacak