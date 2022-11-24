1 milyondan fazla Tesla otomobiline Dolby Atmos desteği geliyor

Tesla araçları ne zaman Dolby Atmos desteği alacak?
Alınan bir bilgiye göre Tesla'nın yayımlamayı planladığı bir sonraki büyük güncellemede bu desteğin 1 milyondan fazla Tesla aracına getirileceği öğrenildi. Sinemalarda ve evlerde kullanılan Dolby Atmos kullanıcıların hayatına 10 yıl önce girdi.
Lucid Motors bu ses teknolojisini otomobilde kullanmayı tercih eden ilk otomobil üreticisi olmayı seçti. Kendisi geçen sene Lucid Air (Sedan) modeli için Dolby Atmos'un elini sıktı. Tesla'nın ne zaman ilgili güncellemeyi yayımlayacağı henüz belli değil.
Buna ek olarak Mercedes-Maybach S-Class, Mercedes-Benz-S-Class, EQE, EQE SUV, EQS ve EQS SUV araçlarına da Dolby Atmos desteği eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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