Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak

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Tesla'nın otopilot sistemini yakında diğer markaların otomobillerinde de görebiliriz. Şirket CEO'su Elon Musk, yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda otopilot teknolojisini lisanslamayı düşündüklerini ve bu konuyla ilgili potansiyel iş ortaklarıyla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

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Müzakereler olumlu sonuçlanırsa gelecekte otopilot sistemi diğer markaların otomobillerinde de kullanılacak. Şu an için söz konusu markalar hakkında herhangi bir bilgi yok. Musk'a göre "teknoloji transferi" otopilotun yeteneklerini kanıtlamak adına çok iyi bir fırsat olacak.

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Lisanslama ek gelir kapısı açacak

Tesla otomobiller Ekim ayının sonlarında Tam Otonom Sürüş (FSD) teknolojisi ile donatılmaya başlandı. Şirket otomatik sürüş teknolojisini diğer şirketlerle paylaşarak aynı zamanda kendisine ek gelir kapısı açacak.

Tesla, 2020'de dünyanın en değerli otomobil şirketi olmasına ve Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı unvanını ele geçirmesine rağmen sadece geçen yıl kâr elde etmeyi başardı.

https://www.thedrive.com/news/38973/elon-musk-says-tesla-has-spoken-with-other-car-companies-about-licensing-autopilot

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