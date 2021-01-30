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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak

    Elektrikli otomobil üretcisi Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşmayı planlıyor. Elon Musk, teknolojiyi lisanslamak için otomobil üreticileriyle görüşme halinde olduklarını söyledi.
    42 dk. (Son Güncelleme: 35 dk.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak
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    Tesla'nın otopilot sistemini yakında diğer markaların otomobillerinde de görebiliriz. Şirket CEO'su Elon Musk, yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda otopilot teknolojisini lisanslamayı düşündüklerini ve bu konuyla ilgili potansiyel iş ortaklarıyla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

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    Müzakereler olumlu sonuçlanırsa gelecekte otopilot sistemi diğer markaların otomobillerinde de kullanılacak. Şu an için söz konusu markalar hakkında herhangi bir bilgi yok. Musk'a göre "teknoloji transferi" otopilotun yeteneklerini kanıtlamak adına çok iyi bir fırsat olacak.

    Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak
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    Lisanslama ek gelir kapısı açacak

    Tesla otomobiller Ekim ayının sonlarında Tam Otonom Sürüş (FSD) teknolojisi ile donatılmaya başlandı. Şirket otomatik sürüş teknolojisini diğer şirketlerle paylaşarak aynı zamanda kendisine ek gelir kapısı açacak.

    Tesla, 2020'de dünyanın en değerli otomobil şirketi olmasına ve Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı unvanını ele geçirmesine rağmen sadece geçen yıl kâr elde etmeyi başardı.



    https://www.thedrive.com/news/38973/elon-musk-says-tesla-has-spoken-with-other-car-companies-about-licensing-autopilot Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    4 saat önce
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