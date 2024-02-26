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    Tesla rakibi elektrikli Xiaomi SU7, Avrupa’da görücüye çıktı

    Mobil Dünya Kongresi (MWC) tüm hızıyla sürerken otomobil üreticileri de yeni araçlarını sergiliyor. Bu bağlamda elektrikli Xiaomi SU7 sedan ilk defa Avrupa’da tanıtıldı.
    Tesla rakibi elektrikli Xiaomi SU7, Avrupa’da görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Mobil Dünya Kongresi (MWC) bir süredir otomobillere de ev sahipliği yapan bir fuar haline geldi. Bu vesileyle mobil dünyanın devlerinden Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili olan Xiaomi SU7’nin burada Avrupalıların beğenisine sunulması hiç de sürpriz değil. Bununla birlikte Xiaomi'nin başkanı Lu Weibing verdiği bir röportajda Xiaomi SU7 için 20 milyon premium kullanıcı hedeflediklerini de söyledi.

    Xiaomi SU7, Avrupa’da tanıtıldı

    Xiaomi SU7, geçtiğimiz Aralık ayının sonlarında Çin’de tanıtılmıştı. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ancak Lu Weibing, bunun çok yakında açıklanacağını ve yurt içi teslimatların ikinci çeyrekte başlayacağını belirtti. Weibing ayrıca 10 ya da 20 yıl içinde elektrikli araç pazarının bugünkü akıllı telefon pazarına benzeyeceğine ve ilk beş markanın pazar payının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturacağını söylüyor.

    SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç modelle satışa sunulacak Xiaomi SU7’nin AWD versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 2,78 saniyede tamamlarken 265 km/s azami hıza ulaşabiliyor. HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışan araç, 800 km'ye kadar menzile ulaşabiliyor. Firmaya göre ayrıca 800V şarjı destekleyen araç sadece 5 dakikalık şarj ile 220 km (CLTC) menzile ulaşabilecek. Fiyat özelinde ise beklenti aracın 28.000 ila 42.000 dolar arasında olması yönünde. Xiaomi SU7’nun rekabet edeceği modeller ise Porsche Taycan, IM L6 ve Tesla Model S olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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