Tam Boyutta Gör Mobil Dünya Kongresi (MWC) bir süredir otomobillere de ev sahipliği yapan bir fuar haline geldi. Bu vesileyle mobil dünyanın devlerinden Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobili olan Xiaomi SU7’nin burada Avrupalıların beğenisine sunulması hiç de sürpriz değil. Bununla birlikte Xiaomi'nin başkanı Lu Weibing verdiği bir röportajda Xiaomi SU7 için 20 milyon premium kullanıcı hedeflediklerini de söyledi.

Xiaomi SU7, Avrupa’da tanıtıldı

Xiaomi SU7, geçtiğimiz Aralık ayının sonlarında Çin’de tanıtılmıştı. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ancak Lu Weibing, bunun çok yakında açıklanacağını ve yurt içi teslimatların ikinci çeyrekte başlayacağını belirtti. Weibing ayrıca 10 ya da 20 yıl içinde elektrikli araç pazarının bugünkü akıllı telefon pazarına benzeyeceğine ve ilk beş markanın pazar payının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturacağını söylüyor.

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SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç modelle satışa sunulacak Xiaomi SU7’nin AWD versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 2,78 saniyede tamamlarken 265 km/s azami hıza ulaşabiliyor. HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışan araç, 800 km'ye kadar menzile ulaşabiliyor. Firmaya göre ayrıca 800V şarjı destekleyen araç sadece 5 dakikalık şarj ile 220 km (CLTC) menzile ulaşabilecek. Fiyat özelinde ise beklenti aracın 28.000 ila 42.000 dolar arasında olması yönünde. Xiaomi SU7’nun rekabet edeceği modeller ise Porsche Taycan, IM L6 ve Tesla Model S olacak.

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Tesla rakibi elektrikli Xiaomi SU7, Avrupa’da görücüye çıktı