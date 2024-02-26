Tesla rakibi elektrikli Xiaomi SU7, Avrupa’da görücüye çıktı

Xiaomi SU7, Avrupa’da tanıtıldı
Xiaomi SU7, geçtiğimiz Aralık ayının sonlarında Çin’de tanıtılmıştı. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ancak Lu Weibing, bunun çok yakında açıklanacağını ve yurt içi teslimatların ikinci çeyrekte başlayacağını belirtti. Weibing ayrıca 10 ya da 20 yıl içinde elektrikli araç pazarının bugünkü akıllı telefon pazarına benzeyeceğine ve ilk beş markanın pazar payının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturacağını söylüyor.
SU7, SU7 Pro ve SU7 Max olmak üzere üç modelle satışa sunulacak Xiaomi SU7’nin AWD versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 2,78 saniyede tamamlarken 265 km/s azami hıza ulaşabiliyor. HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışan araç, 800 km'ye kadar menzile ulaşabiliyor. Firmaya göre ayrıca 800V şarjı destekleyen araç sadece 5 dakikalık şarj ile 220 km (CLTC) menzile ulaşabilecek. Fiyat özelinde ise beklenti aracın 28.000 ila 42.000 dolar arasında olması yönünde. Xiaomi SU7’nun rekabet edeceği modeller ise Porsche Taycan, IM L6 ve Tesla Model S olacak.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.