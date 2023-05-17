Tesla Roadster çıkmazı: Üretim tekrardan ertelendi!

Umarım vurgusu
Başlangıçta 2020'de piyasaya çıkması beklenen yüksek fiyatlı elektrikli spor otomobili Roadster, Model 3 ve Model Y araçları da dahil olmak üzere diğer Tesla ürünlerine göre arka planda kalması nedeniyle yıllar içinde defalarca ertelendi.
Musk ayrıca Roadster'ın Tesla gelirine kesinlikle büyük bir katkısı olmayacağını ancak müthiş bir şey olacağını söyledi. Şirketin ilk elektrikli aracı olan orijinal Tesla Roadster, 2006 yılında tanıtıldı ve 2008 yılında üretime geçti. Yüksek fiyatlı ve düşük hacimli orijinal Tesla Roadster’dan yaklaşık 2.400 adet satıldı. İkinci nesil Tesla Roadster, 2017'deki Tesla Semi etkinliği sırasında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. O zaman şirket Roadster'ın 0'dan 100’e 1,9 saniyede çıkabileceğini ve başlangıç fiyatının 200.000 dolar olacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.