Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Roadster çıkmazı: Üretim tekrardan ertelendi!

    Dev elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın ünlü milyarder CEO’su Elon Musk, gerçekleştirdiği hissedarlar toplantısında ikinci nesil Tesla Roadster’ın ertelendiğini duyurdu.
    Oy Ver
    Tesla Roadster üretimi yeniden ertelendi Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın ünlü milyarder CEO’su Elon Musk, Teksas'ta gerçekleştirdiği yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada bundan neredeyse altı yıl önce, Kasım 2017'de büyük ve sürpriz bir çıkış yapan tamamen elektrikli spor otomobil Tesla Roadster'ın ikinci neslinin önümüzdeki yıl üretime geçeceğini söyledi.

    Umarım vurgusu

    Başlangıçta 2020'de piyasaya çıkması beklenen yüksek fiyatlı elektrikli spor otomobili Roadster, Model 3 ve Model Y araçları da dahil olmak üzere diğer Tesla ürünlerine göre arka planda kalması nedeniyle yıllar içinde defalarca ertelendi.

    Tesla Roadster üretimi yeniden ertelendi Tam Boyutta Gör
    Musk, bir hissedarın sorusuna yanıt olarak, şirketin Roadster'ın mühendislik ve tasarımını 2023 yılında tamamlamayı beklediğini söyledi. Musk, "Bu bir taahhüt değil, ama umarım önümüzdeki yıl üretime başlarız" dedi. Dolayısıyla ikinci nesil Tesla Roadster için yeni hedef 2024 ancak bu tarih sadece bir tahmin gibi duruyor.

    Musk ayrıca Roadster'ın Tesla gelirine kesinlikle büyük bir katkısı olmayacağını ancak müthiş bir şey olacağını söyledi. Şirketin ilk elektrikli aracı olan orijinal Tesla Roadster, 2006 yılında tanıtıldı ve 2008 yılında üretime geçti. Yüksek fiyatlı ve düşük hacimli orijinal Tesla Roadster’dan yaklaşık 2.400 adet satıldı. İkinci nesil Tesla Roadster, 2017'deki Tesla Semi etkinliği sırasında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. O zaman şirket Roadster'ın 0'dan 100’e 1,9 saniyede çıkabileceğini ve başlangıç fiyatının 200.000 dolar olacağını söylemişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otobüs kartımı kaybettim suv tavsiye apple watch se alınır mı mercedes a 160 kronik sorunları ps4 ses var görüntü yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız