Tesla Roadster çıkmazı: Üretim tekrardan ertelendi!

Tam Boyutta Gör Tesla’nın ünlü milyarder CEO’su Elon Musk, Teksas'ta gerçekleştirdiği yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada bundan neredeyse altı yıl önce, Kasım 2017'de büyük ve sürpriz bir çıkış yapan tamamen elektrikli spor otomobil Tesla Roadster'ın ikinci neslinin önümüzdeki yıl üretime geçeceğini söyledi.

Umarım vurgusu

Başlangıçta 2020'de piyasaya çıkması beklenen yüksek fiyatlı elektrikli spor otomobili Roadster, Model 3 ve Model Y araçları da dahil olmak üzere diğer Tesla ürünlerine göre arka planda kalması nedeniyle yıllar içinde defalarca ertelendi.

Tam Boyutta Gör Musk, bir hissedarın sorusuna yanıt olarak, şirketin Roadster'ın mühendislik ve tasarımını 2023 yılında tamamlamayı beklediğini söyledi. Musk, "Bu bir taahhüt değil, ama umarım önümüzdeki yıl üretime başlarız" dedi. Dolayısıyla ikinci nesil Tesla Roadster için yeni hedef 2024 ancak bu tarih sadece bir tahmin gibi duruyor.

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Musk ayrıca Roadster'ın Tesla gelirine kesinlikle büyük bir katkısı olmayacağını ancak müthiş bir şey olacağını söyledi. Şirketin ilk elektrikli aracı olan orijinal Tesla Roadster, 2006 yılında tanıtıldı ve 2008 yılında üretime geçti. Yüksek fiyatlı ve düşük hacimli orijinal Tesla Roadster’dan yaklaşık 2.400 adet satıldı. İkinci nesil Tesla Roadster, 2017'deki Tesla Semi etkinliği sırasında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. O zaman şirket Roadster'ın 0'dan 100’e 1,9 saniyede çıkabileceğini ve başlangıç fiyatının 200.000 dolar olacağını söylemişti.

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Tesla Roadster üretimi yeniden ertelendi