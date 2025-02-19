Tesla, elektrikli kamyonu Semi için Megacharger istasyonlarını kurmaya başlıyor

Tesla, elektrikli kamyon şarj altyapısını genişletmek için önemli bir adım atıyor. Şirket, ilk halka açık Megacharger istasyonunu Los Angeles’ın güneyindeki Carson bölgesinde kurmayı planlıyor. Bu yeni tesis, elektrikli ağır vasıta taşımacılığını desteklemek adına stratejik bir konumda yer alacak.

Halihazırda Tesla, Nevada’daki Gigafactory’nin yanında, kendi filosuna özel bir Megacharger istasyonu işletiyor. Ancak bu yeni proje, şirketin ilk kez genel kullanıma açık bir ağır vasıta şarj istasyonu kurması açısından büyük bir yenilik olarak öne çıkıyor.

İnşa edilmesi planlanan istasyon, toplam 12 şarj ünitesine sahip olacak ve Tesla Semi kamyonları, römorklarıyla birlikte burada rahatlıkla şarj edilebilecek. Ayrıca, sürücüler için 1.600 metrekarelik bir hizmet alanı da tasarlanıyor. Bu alanda dinlenme salonu, otomatlar, tuvaletler ve personel için özel park alanları yer alacak.

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Tesla’nın geliştirdiği Megacharger teknolojisi, 1 megawattın üzerinde bir şarj kapasitesine sahip olacak. Şirketin verdiği bilgilere göre, bu sistem sayesinde bir Tesla Semi, sadece 30 dakikalık bir şarj süresiyle yaklaşık 500 mil (800 km) menzilin yüzde 70’ini geri kazanabilecek.

Bu gelişme, Tesla Semi’nin seri üretimi için yapılan hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Nevada’daki Gigafactory’ye komşu yeni üretim tesisinde, bu yılın sonlarına doğru üretimin başlaması beklenirken, önümüzdeki yıl üretim kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor. Şu an yalnızca Tesla’nın kendi filosu ve belirli müşteriler tarafından test edilen birkaç düzine Tesla Semi bulunuyor. Yeni Megacharger istasyonunun devreye alınması, elektrikli kamyon taşımacılığı için önemli bir dönüm noktası olacak.

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Tesla, Semi için Megacharger istasyonlarını kurmaya başlıyor