Tesla, ucuz iç mekana sahip Model 3'ü satışa sundu: 35 bin dolar fiyata sahip

Tam Boyutta Gör Tesla, daha ucuz bir iç mekana sahip, kırpılmış Model 3 versiyonunu satışa sundu. Şu anda yalnızca Meksika'da mevcut olan model, başarılı olursa diğer pazarlara da gelebilir.

İç mekanda kesintiler yapıldı

Ucuz modelde, siyah veya beyaz iç mekan seçeneğini kaldıran Tesla, sadece siyah iç mekan ve deri koltuk yerine kumaş koltuk sunuyor. Ayrıca yeni Model 3 ile birlikte gelen arka koltuk ekranı da sunulmuyor. Ek olarak ısıtmalı direksiyon ve koltuk özelliği de çıkarılmış.

Tam Boyutta Gör Yeni model ile gelen, tüm kokpiti çevreleyen RGB ortam aydınlatması da artık sadece beyaz ışıkla sınırlı hale getirilmiş. Diğer bir maliyetten kısılan özellik, akustik camlar. Ucuz modelde, sadece ön camda akustik özelliği sunuluyor. Diğer özellikler ise standart menzile sahip Tesla Model 3 RWD (arkadan çekişli) ile aynı.

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Meksika'ya özel Tesla Model 3, 40.100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Vergiler düşüldüğünde 35.000 dolar fiyata sahip model, ABD'de satılan Model 3 RWD'den 4.000 dolar ucuza geliyor.

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Tesla, ucuz iç mekana sahip Model 3'ü satışa sundu: 35 bin dolar