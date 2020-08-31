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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, “Uzay gemisi” diye adlandırılan Gigafactory Şangay’daki üretimi gösteren bir video yayınladı

    Tesla, üretimde otomosyan ve hız temalı bir timelapse (aralıklı çekim) videosu yayınladı. Video, Tesla'nın otomobil üretiminde geldiği noktayı etkileyici bir şekilde aktarıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla, “Uzay gemisi” diye adlandırılan Gigafactory Şangay’daki üretimi gösteren bir video yayınladı
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    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, CEO Elon Musk’ın “Uzaylı ana gemisi” diye adlandırdığı ve Çin’in Şangay kentinde kurulu Gigactory’deki üretim aşamasını etkileyici biçimde gösteren bir timelapse videosu yayınladı.

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    CEO’nun “makine üreten makine” şeklinde adlandırdığı ve otomobilleri üreten fabrikaları da birer ürün olarak gördüğü anlayışta hâkim olan düşünce, otomobil endüstrisinin tanık olmadığı bir hızda ve otomasyon oranında araç üretmek olarak karşımıza çıkıyor. Tesla’nın yayınladığı video ise tam da bu bakış açısını yansıtıyor.

    Tesla, “Uzay gemisi” diye adlandırılan Gigafactory Şangay’daki üretimi gösteren bir video yayınladı
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    Tesla’nın resmi Weibo hesabından yayınlanan 49 saniyelik videoda sekiz robotun aynı anda bir araba üstünde çalıştığı anlara tanıklık ediyoruz. Musk’ın üretim aşamasındaki otomasyon ve hız tutkusu, Fremont fabrikasında üretilen ilk Model 3 araçların dönemine denk geliyor. O dönemki üretim aşamasını “sürüm 0.5” olarak adlandıran CEO, gitgide artan otomasyon oranı ile ileriki dönemlerde üretimin “3. sürümüne” hazırlanıyor.

    Geçtiğimiz aylarda bu konuda açıklama yapan Musk, “3. sürüm, daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyecek. Bu sürüm ile üretim hattında insan bulundurmanız mümkün değil. Aksi halde insan hızında üretim yaparsınız. Bu sebeple üretim aşamasında insan olmayacak. İnsanlar, makinelerin bakımını yapacak, onları güncelleyecek ve ortaya çıkan tuhaflıklara çözüm üretecek” ifadelerini kullanmıştı.

    Tesla, “Uzay gemisi” diye adlandırılan Gigafactory Şangay’daki üretimi gösteren bir video yayınladı
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    Gigafactory Şangay ise en son sürümle hareket ediyor olmasına rağmen videoda da görüldüğü üzere 3. sürüm için henüz vakit olduğu söylenebilir.  Tesla’nın Şangay’daki fabrikasında haftada yaklaşık 4 bin araç ürettiğini ve bu sayının 4. çeyrek ile birlikte daha da artabileceğini hatırlatalım. Tesla’nın paylaştığı videoya aşağıda göz atabilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    VaporWave (Emre ) 46 dk.
    Abovvwwwww bu çok süper bir şey yahu.
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