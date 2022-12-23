Tesla'nın yeni kablosuz şarj aleti satışa sunuldu: 300 dolar! İşte özellikleri

Tesla Wireless Charging Platform bizi15 W'lık bir hızlı şarj teknolojisi ile karşılıyor. Sentetik bir yüzeye (alcantara) ve alüminyum bir koruncağa haiz olan bu ürün manyetik bir tezgâha ev sahipliği yapıyor.

Tesla, Türkiye'ye açılıyor: İşe alımlar başladı 20 sa. önce eklendi

Tesla Wireless Charging Platform özellikleri

Çoklu kablosuz şarj desteği eşliğinde satışa sunulan Tesla Wireless Charging Platform'un Qi teknolojisi ile (FreePower®) donatıldığı söylendi. Bu teknoloji sayesinde iki farklı ürünün şarjı aynı anda doldurulabiliyor.

Yan yana duran akıllı telefonları veya bir akıllı telefon ile bir kablosuz kulaklığı aynı anda şarj etmek size kalmış. Kutusundan 65 Wlık bir USB-C güç adaptörü ile çıkan bu aletin araç içerisinde enlemesine durabilen tezgahı sağa veya sola çevrilebiliyor.

Yerinden de çıkartılabilen Tesla Wireless Charging Platform'un 300 dolar olması kimilerine göre pahalı olabilir. Bu fiyat vergiler katılmaksızın şimdiki döviz kuru ile 5600 TL'ye tekabül ediyor. Tesla tarafından yayımlanan ilgili tanıtım videosunu buradan seyredebilirsiniz.

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