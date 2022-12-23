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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın yeni kablosuz şarj aleti satışa sunuldu: 300 dolar! İşte özellikleri

    Tesla Wireless Charging Platform kullanıcıların karşısına hem fiyatı hem de özellikleri ile çıktı. Cybertruck'ın köşeli ve metalik tasarımından esinlenilerek üretilen bu şarj aleti neler sunuyor?
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    Tesla kablosuz şarj aleti
    Tesla Wireless Charging Platform bizi15 W'lık bir hızlı şarj teknolojisi ile karşılıyor. Sentetik bir yüzeye (alcantara) ve alüminyum bir koruncağa haiz olan bu ürün manyetik bir tezgâha ev sahipliği yapıyor.

    Tesla Wireless Charging Platform özellikleri

    Çoklu kablosuz şarj desteği eşliğinde satışa sunulan Tesla Wireless Charging Platform'un Qi teknolojisi ile (FreePower®) donatıldığı söylendi. Bu teknoloji sayesinde iki farklı ürünün şarjı aynı anda doldurulabiliyor.

    Yan yana duran akıllı telefonları veya bir akıllı telefon ile bir kablosuz kulaklığı aynı anda şarj etmek size kalmış. Kutusundan 65 Wlık bir USB-C güç adaptörü ile çıkan bu aletin araç içerisinde enlemesine durabilen tezgahı sağa veya sola çevrilebiliyor.

    Yerinden de çıkartılabilen Tesla Wireless Charging Platform'un 300 dolar olması kimilerine göre pahalı olabilir. Bu fiyat vergiler katılmaksızın şimdiki döviz kuru ile 5600 TL'ye tekabül ediyor. Tesla tarafından yayımlanan ilgili tanıtım videosunu buradan seyredebilirsiniz.

    Kaynakça https://shop.tesla.com/product/wireless-charging-platform?sku=1799799-00-A https://www.instagram.com/reel/CmZUhR0DRhM/
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 2 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 2 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 22 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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