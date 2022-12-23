Tesla'nın yeni kablosuz şarj aleti satışa sunuldu: 300 dolar! İşte özellikleri

Tesla Wireless Charging Platform özellikleri
Çoklu kablosuz şarj desteği eşliğinde satışa sunulan Tesla Wireless Charging Platform'un Qi teknolojisi ile (FreePower®) donatıldığı söylendi. Bu teknoloji sayesinde iki farklı ürünün şarjı aynı anda doldurulabiliyor.
Yan yana duran akıllı telefonları veya bir akıllı telefon ile bir kablosuz kulaklığı aynı anda şarj etmek size kalmış. Kutusundan 65 Wlık bir USB-C güç adaptörü ile çıkan bu aletin araç içerisinde enlemesine durabilen tezgahı sağa veya sola çevrilebiliyor.
Yerinden de çıkartılabilen Tesla Wireless Charging Platform'un 300 dolar olması kimilerine göre pahalı olabilir. Bu fiyat vergiler katılmaksızın şimdiki döviz kuru ile 5600 TL'ye tekabül ediyor. Tesla tarafından yayımlanan ilgili tanıtım videosunu buradan seyredebilirsiniz.
Kaynakça https://shop.tesla.com/product/wireless-charging-platform?sku=1799799-00-A https://www.instagram.com/reel/CmZUhR0DRhM/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d