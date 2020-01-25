Tetris mobil dünyaya geri dönüyor

Lisans anlaşmasının sona ermesi ile birlikte Electronic Arts, tüm Tetris oyunlarını Nisan ayı itibariyle sona erdireceğini duyurmuştu. Yeni Tetris lisansını kimin aldığı ise belli oldu.

Tetris neler sunuyor?

N3twork Inc. geliştiricisi bundan böyle Tetris oyunlarının dağıtıcısından birisi olacak. Firma iOS ve Android platformlarında Tetris isminin lisans sahibi olarak oyunu dağıtmaya başladı.

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Standart Tetris tecrübesini sunan oyunda ekrana tıklayarak taşları çeviriyor veya hareket ettiriyorsunuz. En yüksek puanı almaya çalıştığınız oyun çevrim dışı olarak da oynanabiliyor.

Farklı mekan ve taş şekilleri olan 5 tema içerisinden seçim yapabildiğiniz oyunda zaman içerisinde çevrim içi turnuva gibi pek çok yeni özelliğin eklenmesi planlanıyor. Yani henüz oyun ilk aşamalarında diyebiliriz.



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