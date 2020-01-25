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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tetris mobil dünyaya geri dönüyor

    Electronic Arts firmasının lisans bitimi nedeniyle mobil dünyadan çekmeye hazırlandığı Tetris oyunun yerine N3twork Inc. firması lisans almış durumda. Yeni Tetris neler sunuyor?
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tetris mobil dünyaya geri dönüyor

    Lisans anlaşmasının sona ermesi ile birlikte Electronic Arts, tüm Tetris oyunlarını Nisan ayı itibariyle sona erdireceğini duyurmuştu. Yeni Tetris lisansını kimin aldığı ise belli oldu. 

    Tetris neler sunuyor?

    N3twork Inc. geliştiricisi bundan böyle Tetris oyunlarının dağıtıcısından birisi olacak. Firma iOS ve Android platformlarında Tetris isminin lisans sahibi olarak oyunu dağıtmaya başladı. 

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    Standart Tetris tecrübesini sunan oyunda ekrana tıklayarak taşları çeviriyor veya hareket ettiriyorsunuz. En yüksek puanı almaya çalıştığınız oyun çevrim dışı olarak da oynanabiliyor. 

    Farklı mekan ve taş şekilleri olan 5 tema içerisinden seçim yapabildiğiniz oyunda zaman içerisinde çevrim içi turnuva gibi pek çok yeni özelliğin eklenmesi planlanıyor. Yani henüz oyun ilk aşamalarında diyebiliriz. 


    Tetris® Tetris® Tetris® Tetris® N3TWORK Inc. Bulmaca Ücretsiz 102M

    Tetris® Tetris® Tetris® Tetris® N3TWORK Inc. Oyunlar Ücretsiz 340.8 MB



     



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