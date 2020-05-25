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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Texas Instruments hesap makinelerinde program çalıştırmak daha zor hâle getiriyor

    Texas Instruments, ya da kısa ve bilinen adıyla TI, hesap makinelerinde farklı programlar çalıştırılmasını engellemek için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.
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    Diğer Yazılım
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Texas Instruments grafikli hesap makineleri, mühendislik öğrencilerinin favori destek cihazlarından biri ve bu cihazların üzerinde çalıştırılabilen C ve Assembly programları, hobiciler için tam bir hazine olarak görülmesini sağlıyordu. Firma, yeni bir güncelleme yayınlayarak hesap makinelerinde bu özelliği devre dışı bırakıyor.

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    TI-84 Plus CE ve aynı modelin Fransız versiyonu TI-83 Premium CE versiyonlarını etkileyecek güncelleme ile birlikte artık bu hesap makineleri, C tabanlı yazılımları ve Assembly yazılımlarını çalıştırma desteğini kaybedecek. Güncelleme geri alınabilir olmayacak.

    Firmanın yaptığı açıklamaya göre “öğrenmeyi teşvik etmek ve güvenlik risklerini azaltmak” için atılan bu adım, aslında herkesin ifade ettiği üzere kopya çekmeyi engellemek için atıldı.

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    Bu durum her ne kadar hocaların gözünde iyi olup kopyaları azaltacak olsa da bu hesap makinelerinde çalışmak üzere kod yazan mühendis ve yazılımcı adayları, çok farklı açılardan gelişerek sınavdan daha fazlasını öğreniyordu. Bunun engellenmesi hem hobicilere hem de gelecek yazılımcılara bir darbe gibi görünüyor.



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