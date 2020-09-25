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    The Boys 2. sezon izlenme rekoru kırdı: Amazon'dan yeni 'spin-off dizisi' geliyor

    The Boys'un ikinci sezonu izlenme rekorları kırınca Amazon spin-off dizisi üzerindeki çalışmaları hızlandırdı. Yeni dizinin konusu ve senaristi şimdiden belli olmuş durumda.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Boys 2. sezon izlenme rekoru kırdı: Amazon'dan yeni 'spin-off dizisi' geliyor

    Amazon'un popüler dizisi The Boys izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre, dizinin bu ay başlayan ikinci sezonu, Prime Video'nun açık ara en çok izlenen sezonu olmayı başardı. Amazon tahminlerin de üzere çıkan bu başarının ardından The Boys spin-off dizisi üzerindeki çalışmaları hızlandırmaya karar verdi.

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    The Boys'un ilk sezonu 2019 yazında seyircilerle buluşmuştu. Dizi yayınlandığı gibi müthiş bir popülariteye ulaşmış ve Amazon'un en popüler dizisi olmayı başarmıştı. Bu ayın başlarında start veren ikinci sezon ise birinci sezonu neredeyse ikiye katlamayı başarmış. Deadline'da yer alan bilgilere göre ikinci sezon, ilk sezonun seyirci sayısını %89 artırdı ve dünya genelinde milyonlarca yeni izleyiciye ulaştı.

    +18 yaş sınırlamalı spin-off dizisi duyuruldu

    Yeni The Boys dizisiyle ilgili şimdiden bazı bilgiler gelmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre dizi, yalnızca genç süper kahramanların katılabildiği ve Vought tarafından yönetilen bir üniversitede geçecek. Dizinin R-Rated (+18) yaş sınırlandırılmasıyla yayınlanacağı ve orijinal dizi gibi yine aşırılık, kan ve şiddet dolu olacağı belirtiliyor. 

    The Boys spin-off dizisi yine Amazon Stüdyoları, Sony Pictures ve Point Grey Pictures ortaklığında geliştiriliyor. Senaryo tarafında orijinal dizinin yapımcılarından olan Craig Rosenberg'in imzası olacak. Ayrıca Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver ve The Boys'un başındaki isim Eric Kripke de Rosenberg'e yönetici yapımcılar olarak yardımcı olacak.

    Yeni dizinin ismi, yayın tarihi veya oyuncu kadrosu şu an için belli değil.



    https://deadline.com/2020/09/the-boys-spinoff-fast-track-development-amazon-record-season-2-launch-ratings-1234584256/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    KaleyDeskop (ali ) 1 sa.
    çok iyi bir dizi yapmışlar. popüler kültüre yakından göz kırpmaları diziyi iyice izlenebilir kılıyor. belli ki amazon netflix'in berbat düşük bütçeli yapalım mottosuna karşı sağlam bütçe sağlam senaryo ile kendini sıyırmak istiyor.. dream on diyorum anlayan anlasın :)
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