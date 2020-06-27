The Boys'un 2. sezon yayın tarihi belli oldu

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2019'un en dikkat çeken yapımlarından olan The Boys, yeni sezonuyla çok yakında ekranlara geri dönüyor. Amazon tarafından yapılan resmi açıklamaya göre The Boys'un ikinci sezonu 4 Eylül tarihinde yayınlanmaya başlayacak.

İlk üç bölüm 4 Eylül'de, geri kalanı haftalık yayınlanacak

Amazon yeni sezon için biraz farklı bir yayın süreci izlemeyi tercih etmiş. İkinci sezonun ilk üç bölümü 4 Eylül tarihinde izleyicilerle buluşacak, sezonun geri kalanı ise haftalık olarak devam edecek. Toplam sekiz bölümden oluşan The Boys'un ikinci sezonu, 9 Ekim'de yayınlanacak olan son bölümle birlikte sona erecek.

Geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan ikinci sezon tanıtım videosu:

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Dizinin ikinci sezonuda yine 'The Boys' ekibinin süper kahramanlara karşı mücadelesini izleyeceğiz. Yeni sezonda kadroya, Stormfront karakterini canlandıran Aya Cash de katılacak. Stormfront, çizgi romanlarda Homelander'ın ardından en güçlü ikinci süper kahraman olarak biliniyor.

Amazon bugün ayrıca Aya Cash'in Stormfront karakterini gösteren küçük bir klip de yayınladı. Homelander, Stormfront'un Seven'a katılmasından pek hoşlanmamış gibi görünüyor.

Amazon, The Boys dizisini 2019'un yaz aylarında yayınlamıştı. Kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşan dizi, Prime Video platformunun en çok izlenen yapımlarından birisi oldu ve dünya genelinde büyük bir hite dönüşmeyi başardı. The Boys'un ikinci sezonu şimdi büyük bir merakla bekleniyor.

Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.

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