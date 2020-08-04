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    The Boys'un 2. sezonundan fragman ve poster paylaşıldı

    The Boys'un ikinci sezonu önümüzdeki ay başlıyor. İlk üç bölüm 4 Eylül'de, geri kalan bölümler ise haftalık olarak yayınlanacak. Yeni fragman ve posterleri aşağıda görebilirsiniz.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Boys'un 2. sezonundan fragman ve poster paylaşıldı
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    Geçtiğimiz yılın en popüler dizilerinden olan The Boys yeni sezonuyla çok yakında ekranlara geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Amazon dizinin ikinci sezonundan bugün ilk uzun fragmanı paylaştı. Yine kan, şiddet, aşırılık ve elbette komedi dolu bir sezon bizleri bekliyor gibi.

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    The Boys'un yeni sezonunda kadroya yeni süper kahramanlar katılıyor. Ünlü oyuncu Aya Cash tarafından canlandırılan, Seven'ın yeni üyesi Stormfront bu sezonun en önemli karakterlerinden olacak gibi. Stormfront çizgi romanlarda Homelander'ın ardından en güçlü ikinci kahraman olarak biliniyordu. Dizide de benzer bir durum var gibi, Homelander'ın lazeri bile Stormfront'a pek bir hasar veremiyor.

    Yeni sezonda 'The Boys' ekibimiz ise ülkenin en çok aranan kişileri haline gelmiş durumda. Butcher önderliğindeki grup, bir yandan süper kahramanlardan kaçmaya çalışırken diğer taraftan da Vought'a karşı savaşmanın planlarını yapıyor. 

    İlk sezonda kısa bir süreliğine görünen ünlü oyuncu Giancarlo Esposito da yeni sezonda çok daha önemli bir role sahip olacak. Vought'a liderlik eden Esposito, geçen sezonun sonunda ortaya çıkan ve bu sezon iyice büyüyen 'süper kötü' tehdidini en iyi şekilde kullanıp şirketin ve dolayısıyla süper kahramanların ülke üzerindeki etkisini iyice artırmaya çalışacak.

    İlk üç bölüm 4 Eylül'de, geri kalanı haftalık yayınlanacak

    Amazon yeni sezon için biraz farklı bir yayın süreci izlemeyi tercih etmiş. İkinci sezonun ilk üç bölümü 4 Eylül tarihinde izleyicilerle buluşacak, sezonun geri kalanı ise haftalık olarak devam edecek. Toplam sekiz bölümden oluşan The Boys'un ikinci sezonu, 9 Ekim'de yayınlanacak olan son bölümle birlikte sona erecek.

    Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Emirhazar 2 hf.
    • sezon gibi olursa iyi olur ben çok sevdim ilk sezonu
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    monacomen 2 hf.
    The Boys gerçekten özellikle Süper Kahraman evrenine güzel giydirmeler yapan ve eleştiren yapısı ile farklı bir boyuttan bakan nadir dizilerden biri. Fragman bana göre çok uzun olmuş ve sıkıcı, daha kısa vurucu sahneler ile merakı ayakta tutsalar yeterdi 3,5 dakika bildiğin bölüm gibi olmuş sıkıldım.
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    Babahalleder 2 hf.
    Stromfront:Senin yaptığın gider benim hoşuma gider

    Homelander:

    Bomba gibi geliyor kim siler marveli😂
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    kalşte netflşxe göre 100 kat daha iyi. the boys izleyipde sıkılmadığım en nadir dizilerden. bir kaç falsasu oldu klişelik bakımından. o da yine gaylerin ezildiğini vurgulamalarıydı. gereksiz klişeden kaçınılmalı... ayrıca böyle bir dizinin bazı bölümlernin haftalık yayınlanması mantıklı.
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    Nikomer (Ömer Faruk Aksoy) 2 hf.
    Netflix bu yapıma bakıp da biraz örnek alır umarım.
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    esasara 2 hf. yeni yorumcu
    Umarım 1.sezondaki havayı korurlar kendine has bir şekilde devam ederse gene güzel bir iş izleyeceğiz
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    canguler917 (can guler) 2 hf.
    ilk sezonun başarısından sonra paranın musluğu açılmış, daha da iyi bir sezon geliyor gibi görünüyor
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    SEO19 (EEEE 55555) 2 hf.
    işi gücü olmayanlar seyretsin
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 hf. SEO19
    sen izleme o zaman troll efendi...
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