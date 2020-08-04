The Boys'un 2. sezonundan fragman ve poster paylaşıldı

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Geçtiğimiz yılın en popüler dizilerinden olan The Boys yeni sezonuyla çok yakında ekranlara geri dönüyor. Yapımcı stüdyo Amazon dizinin ikinci sezonundan bugün ilk uzun fragmanı paylaştı. Yine kan, şiddet, aşırılık ve elbette komedi dolu bir sezon bizleri bekliyor gibi.

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The Boys'un 2. sezon yayın tarihi belli oldu

The Boys'un yeni sezonunda kadroya yeni süper kahramanlar katılıyor. Ünlü oyuncu Aya Cash tarafından canlandırılan, Seven'ın yeni üyesi Stormfront bu sezonun en önemli karakterlerinden olacak gibi. Stormfront çizgi romanlarda Homelander'ın ardından en güçlü ikinci kahraman olarak biliniyordu. Dizide de benzer bir durum var gibi, Homelander'ın lazeri bile Stormfront'a pek bir hasar veremiyor.

Yeni sezonda 'The Boys' ekibimiz ise ülkenin en çok aranan kişileri haline gelmiş durumda. Butcher önderliğindeki grup, bir yandan süper kahramanlardan kaçmaya çalışırken diğer taraftan da Vought'a karşı savaşmanın planlarını yapıyor.

İlk sezonda kısa bir süreliğine görünen ünlü oyuncu Giancarlo Esposito da yeni sezonda çok daha önemli bir role sahip olacak. Vought'a liderlik eden Esposito, geçen sezonun sonunda ortaya çıkan ve bu sezon iyice büyüyen 'süper kötü' tehdidini en iyi şekilde kullanıp şirketin ve dolayısıyla süper kahramanların ülke üzerindeki etkisini iyice artırmaya çalışacak.

İlk üç bölüm 4 Eylül'de, geri kalanı haftalık yayınlanacak

Amazon yeni sezon için biraz farklı bir yayın süreci izlemeyi tercih etmiş. İkinci sezonun ilk üç bölümü 4 Eylül tarihinde izleyicilerle buluşacak, sezonun geri kalanı ise haftalık olarak devam edecek. Toplam sekiz bölümden oluşan The Boys'un ikinci sezonu, 9 Ekim'de yayınlanacak olan son bölümle birlikte sona erecek.

Amazon Prime Video'nun ülkemizdeki fiyatı ilk altı ay için 3 Euro, sonrası içinse 6 Euro olarak belirlenmiş. Prime Video üyeleri ayrıca Twitch Prime üyeliğine de sahip oluyor.

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