The Last of Us'ın 2. sezonundan ilk görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Sevilen oyun serisinden uyarlanan The Last of Us dizisi, geçtiğimiz yılın en başarılı işlerinden biriydi. Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan dizi, HBO'nun son yıllarda en çok izlenen dizisi oldu. The Last of Us, HBO'nun amiral gemisi yapımlarından birine dönüştüğü için Warner Bros. Discovery'nin bugün düzenlediği etkinlikte de kendisine yer buldu. 2. sezonun çıkışına daha uzunca bir süre olduğu için şimdilik bir fragman yayınlanmadı belki ama 2. sezondan ilk görseller paylaşıldı.

Yayınlanan bu iki görselde Joel ve Ellie'yi ayrı ayrı görüyoruz. Her iki karakterin de görünümünde ufak değişiklikler göze çarpıyor. Ancak bu iki görsel bunun ötesinde yeni sezona dair herhangi bir detay barındırmıyor.

The Last of Us 2. Sezonun 2025'te Yayınlanması Bekleniyor

Tam Boyutta Gör Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döneceği 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Jesse'ye Young Mazino, Mel'e Ariela Barer, Nora'ya Tati Gabrielle, Owen'a Spencer Lord, Manny'ye ise Danny Ramirez hayat verecek. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

The Boys 5. sezon için beklenen haber geldi 1 gün önce eklendi

The Last of Us 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin 2025'te ekranlara dönmesi bekleniyor. Nitekim Warner Bros.'un bugünkü etkinlikte dizinin yayın tarihine dair bir detay paylaşmamış olması da The Last of Us'ın bu yıl geri dönmeyeceğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Last of Us 2. sezondan ilk görseller paylaşıldı