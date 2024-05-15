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    Anlık Bildirim

    The Last of Us'ın 2. sezonundan ilk görseller paylaşıldı

    The Last of Us'ın heyecanla beklenen 2. sezonundan ilk görseller paylaşıldı. İkinci oyundan karakterleri de görmeye başlayacağımız 2. sezonun 2025'te izleyici ile buluşması bekleniyor.
    The Last of Us 2. sezondan ilk görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Sevilen oyun serisinden uyarlanan The Last of Us dizisi, geçtiğimiz yılın en başarılı işlerinden biriydi. Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan dizi, HBO'nun son yıllarda en çok izlenen dizisi oldu. The Last of Us, HBO'nun amiral gemisi yapımlarından birine dönüştüğü için Warner Bros. Discovery'nin bugün düzenlediği etkinlikte de kendisine yer buldu. 2. sezonun çıkışına daha uzunca bir süre olduğu için şimdilik bir fragman yayınlanmadı belki ama 2. sezondan ilk görseller paylaşıldı.

    Yayınlanan bu iki görselde Joel ve Ellie'yi ayrı ayrı görüyoruz. Her iki karakterin de görünümünde ufak değişiklikler göze çarpıyor. Ancak bu iki görsel bunun ötesinde yeni sezona dair herhangi bir detay barındırmıyor.

    The Last of Us 2. Sezonun 2025'te Yayınlanması Bekleniyor

    The Last of Us 2. sezondan ilk görseller paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin Joel ve Ellie olarak geri döneceği 2. sezonda, The Last of Us Part II oyunundan da bazı karakterleri görmeye başlayacağız. Dizinin yeni sezonunda Abby'e Kaitlyn Dever, Dina'ya Isabela Merced, Jesse'ye Young Mazino, Mel'e Ariela Barer, Nora'ya Tati Gabrielle, Owen'a Spencer Lord, Manny'ye ise Danny Ramirez hayat verecek. Öte yandan Gabriel Luna da Tommy rolüyle geri dönecek.

    The Last of Us 2. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin 2025'te ekranlara dönmesi bekleniyor. Nitekim Warner Bros.'un bugünkü etkinlikte dizinin yayın tarihine dair bir detay paylaşmamış olması da The Last of Us'ın bu yıl geri dönmeyeceğini gösteriyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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