The Elder Scrolls: Castles Android için yayınlandı

The Elder Scrolls: Castles neler sunuyor?
The Elder Scrolls’un yeni yapımı; iOS, Android ve Switch platformlarında yayınlanan Fallout Shelter’a oldukça benziyor. Yapımda oyuncular, bir kaleyi ve içindeki hanedanlığı yönetiyor. Yıllar geçtikçe aile büyüyor ve hükümdarlar değişiyor. Play Store’da görünen açıklamaya göre gerçek hayatta geçen bir gün, oyun dünyasında bir yıla den geliyor. Yapımda oyuncular; kaleyi şekillendirebiliyor, yeni odalar ekleyebiliyor, dekorasyon yapabiliyor, kahraman yaratabiliyor ve bu kahramanları destansı görevlere yollayabiliyor. Yapım, The Elder Scrolls serisinden alışık olduğumuz ırklara ve canavarlar ev sahipliği yapıyor.
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.