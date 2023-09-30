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    Anlık Bildirim

    The Elder Scrolls: Castles Android için yayınlandı

    Starfield, The Elder Scrolls ve Fallout gibi yapımları ile bilinen Bethesda, yeni mobil oyununu yayınladı. The Elder Scrolls: Castles, Android için kullanıma sunuldu.
    The Elder Scrolls Castles duyuruldu Tam Boyutta Gör
    The Elder Scrolls ve Fallout serileri ile bilinen Xbox stüdyosu Bethesda, Android için yeni bir oyun yayınladı. The Elder Scrolls: Castles isimli yapım, Fallout Shelter tarzında bir oynanış sunuyor.

    The Elder Scrolls: Castles neler sunuyor?

    The Elder Scrolls’un yeni yapımı; iOS, Android ve Switch platformlarında yayınlanan Fallout Shelter’a oldukça benziyor. Yapımda oyuncular, bir kaleyi ve içindeki hanedanlığı yönetiyor. Yıllar geçtikçe aile büyüyor ve hükümdarlar değişiyor. Play Store’da görünen açıklamaya göre gerçek hayatta geçen bir gün, oyun dünyasında bir yıla den geliyor. Yapımda oyuncular; kaleyi şekillendirebiliyor, yeni odalar ekleyebiliyor, dekorasyon yapabiliyor, kahraman yaratabiliyor ve bu kahramanları destansı görevlere yollayabiliyor. Yapım, The Elder Scrolls serisinden alışık olduğumuz ırklara ve canavarlar ev sahipliği yapıyor.

    Yapım iOS için yayınlanmadı

    The Elder Scrolls Castles duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google Play Store’un “Yeniler” kısmında görülen yapımın aslında erken erişime açıldığı belirtiliyor ancak oyun, an itibariyle tüm Play kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Yapımın iOS veya iPadOS versiyonu ise henüz App Store’da gözükmüyor ancak önümüzdeki haftalarda bu platformlar için de yayınlanacaktır. The Elder Scrolls: Castles’ın Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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