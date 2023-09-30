The Elder Scrolls: Castles Android için yayınlandı

Tam Boyutta Gör The Elder Scrolls ve Fallout serileri ile bilinen Xbox stüdyosu Bethesda, Android için yeni bir oyun yayınladı. The Elder Scrolls: Castles isimli yapım, Fallout Shelter tarzında bir oynanış sunuyor.

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The Elder Scrolls: Castles neler sunuyor?

The Elder Scrolls’un yeni yapımı; iOS, Android ve Switch platformlarında yayınlanan Fallout Shelter’a oldukça benziyor. Yapımda oyuncular, bir kaleyi ve içindeki hanedanlığı yönetiyor. Yıllar geçtikçe aile büyüyor ve hükümdarlar değişiyor. Play Store’da görünen açıklamaya göre gerçek hayatta geçen bir gün, oyun dünyasında bir yıla den geliyor. Yapımda oyuncular; kaleyi şekillendirebiliyor, yeni odalar ekleyebiliyor, dekorasyon yapabiliyor, kahraman yaratabiliyor ve bu kahramanları destansı görevlere yollayabiliyor. Yapım, The Elder Scrolls serisinden alışık olduğumuz ırklara ve canavarlar ev sahipliği yapıyor.

Yapım iOS için yayınlanmadı

Tam Boyutta Gör Google Play Store’un “Yeniler” kısmında görülen yapımın aslında erken erişime açıldığı belirtiliyor ancak oyun, an itibariyle tüm Play kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. Yapımın iOS veya iPadOS versiyonu ise henüz App Store’da gözükmüyor ancak önümüzdeki haftalarda bu platformlar için de yayınlanacaktır. The Elder Scrolls: Castles’ın Google Play sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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