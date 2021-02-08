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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman

    19 Mart'ta Disney Plus platformunda seyircilerle buluşacak olan The Falcon and the Winter Soldier dizisinden ikinci uzun fragman yayınlandı.
    08 Şubat 2021, 08:37 (1 hf.)
    3,5b
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    8
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman
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    Disney Plus platformunda yayınlanacak olan yeni Marvel dizilerinden olan The Falcon and the Winter Soldier dizisinden bugün yeni bir fragman daha geldi. Marvel'ın iki sevilen karakterini bir araya getiren dizi yeni fragmanıyla seyircileri etkilemeyi başardı.

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    The Falcon and the Winter Soldier dizisinin oyuncu kadrosunda Sebastian Stan (Bucky Barnes), Anthony Mackie (Sam Wilson), Daniel Brühl (Baron Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) ve Wyett Russell (US Agent/John Walker) gibi isimler yer alıyor. Captain America: Civil War filminden tanıdğımız Baron Zemo'nun geri dönüyor olması oldukça ilginç olacak. Baron Zemo bu sefer çizgi romanlarki ikonik maskesiyle karşımıza çıkıyor 

    Avengers: Endgame'in sonunda Kaptan Amerika kalkanını Sam Wilson'a devretmişti. Yeni dizide Falcon karakterini kalkana ve kalkanın getirdiği sorumluluğa alışmaya çalışırken görüyoruz. Falcon'un yeni Kaptan Amerika'ya dönüşümü biraz zamana alacak gibi.

    6 bölümden oluşan The Falcon and the Winter Soldier dizisi 19 Mart'ta Disney Plus platformunda seyircilerle buluşacak.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Coco.Jambo (batu ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan şu zenci adam her filmde çıkmaya başladı. Ne itici bir tip
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    canguler917 (can guler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bütçe iyi düşük maşallah
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    R Rorschach79 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Beni pek etkilemedi.
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım bu ay disney+ Türkiye'ye gelecek mi. Disney içerikleri genel olarak kaliteli oluyor umarım gelir.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    marvel’in dizi sektörüne girmesi iyi oldu filimleri beklemek uzun sürüyordu ve filmlerde süre yetmediği için eksik kalan hikayeleri dizilerle anlatabilirler rahatça,
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tatava yapmayın arkadaşlar etkileyici fragman
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hep derim şu haberlere yorum katmayın diye. Etkileyici bulmadım.
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    cengizhan72 (cengiz han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beni pek etkilemedi, sürekli aynı görsel efekler ve senaryo. Farklı şeyler bekliyoruz, ama emeğe saygım var.
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