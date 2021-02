The Falcon and the Winter Soldier dizisinden etkileyici yeni fragman

Tam Boyutta Gör

Disney Plus platformunda yayınlanacak olan yeni Marvel dizilerinden olan The Falcon and the Winter Soldier dizisinden bugün yeni bir fragman daha geldi. Marvel'ın iki sevilen karakterini bir araya getiren dizi yeni fragmanıyla seyircileri etkilemeyi başardı.

The Falcon and the Winter Soldier dizisinin oyuncu kadrosunda Sebastian Stan (Bucky Barnes), Anthony Mackie (Sam Wilson), Daniel Brühl (Baron Zemo), Emily VanCamp (Sharon Carter) ve Wyett Russell (US Agent/John Walker) gibi isimler yer alıyor. Captain America: Civil War filminden tanıdğımız Baron Zemo'nun geri dönüyor olması oldukça ilginç olacak. Baron Zemo bu sefer çizgi romanlarki ikonik maskesiyle karşımıza çıkıyor

Avengers: Endgame'in sonunda Kaptan Amerika kalkanını Sam Wilson'a devretmişti. Yeni dizide Falcon karakterini kalkana ve kalkanın getirdiği sorumluluğa alışmaya çalışırken görüyoruz. Falcon'un yeni Kaptan Amerika'ya dönüşümü biraz zamana alacak gibi.

6 bölümden oluşan The Falcon and the Winter Soldier dizisi 19 Mart'ta Disney Plus platformunda seyircilerle buluşacak.

