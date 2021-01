The Flash filmi, Robert Pattionson’lı The Batman filmini ana evrene bağlayacak

Tam Boyutta Gör

Batman v Superman isimli filmin çıkışı ile birlikte yıllardır Marvel tarafında izlediğimiz sinematik evreni sonunda DC tarafında da görmeye başlamıştık. Ancak ne yazık ki film istenileni veremedi ve işler iyice karıştı. Filmlerin zaman çizelgeleri karışık oldu ve o evrenle alakası olmayan filmler yayınlanmaya başladı.

İlginizi Çekebilir

The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor

Ayrıca Bkz. "DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor"

Evrenle alakası olmayan derken The Joker filminden bahsediyoruz. Bir de 2022 yılında yayınlanacak olan The Batman filminden. Daha öncesinde açıklandığı gibi The Batman filmi şu ana kadar izlediğimiz DC filmleri ile aynı evrende olmayacak. Haliyle bu da iyice kafa karışıklığı yaratacak. Ancak DC filmlerinden sorumlu Walter Hamada, karmaşıklığı azaltacak bir açıklama yaptı.

Justice League evreninde bulunan The Flash’in bildiğiniz gibi bir filmi geliyor ve filmde paralel evrenlere gidileceği biliniyor. Walter Hamada’nın söylediğine göre The Flash filmi ve The Batman filmleri farklı evrende. Ancak The Flash filmi, The Batman filmi ile şu anki DC evrenini birbirine bağlayacak. Yani küçük de olsa Robert Pattinson’ın Batman’ini de The Flash filminde görebiliriz.

Geçtiğimiz aylarda Ben Affleck’in Batman’i ve Michael Keaton’ın Batman’ini, The flash filminde göreceğimiz açıklanmıştı. Umuyoruz ki bu karmaşıklık çözülür ve artık anlaşılması kolay, başarılı filmler izleriz. The Flash filmi 4 Kasım 2022'de yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.