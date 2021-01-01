The Flash filmi, Robert Pattionson’lı The Batman filmini ana evrene bağlayacak

Batman v Superman isimli filmin çıkışı ile birlikte yıllardır Marvel tarafında izlediğimiz sinematik evreni sonunda DC tarafında da görmeye başlamıştık. Ancak ne yazık ki film istenileni veremedi ve işler iyice karıştı. Filmlerin zaman çizelgeleri karışık oldu ve o evrenle alakası olmayan filmler yayınlanmaya başladı.İlginizi Çekebilir The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor
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Evrenle alakası olmayan derken The Joker filminden bahsediyoruz. Bir de 2022 yılında yayınlanacak olan The Batman filminden. Daha öncesinde açıklandığı gibi The Batman filmi şu ana kadar izlediğimiz DC filmleri ile aynı evrende olmayacak. Haliyle bu da iyice kafa karışıklığı yaratacak. Ancak DC filmlerinden sorumlu Walter Hamada, karmaşıklığı azaltacak bir açıklama yaptı.
Justice League evreninde bulunan The Flash’in bildiğiniz gibi bir filmi geliyor ve filmde paralel evrenlere gidileceği biliniyor. Walter Hamada’nın söylediğine göre The Flash filmi ve The Batman filmleri farklı evrende. Ancak The Flash filmi, The Batman filmi ile şu anki DC evrenini birbirine bağlayacak. Yani küçük de olsa Robert Pattinson’ın Batman’ini de The Flash filminde görebiliriz.
Geçtiğimiz aylarda Ben Affleck’in Batman’i ve Michael Keaton’ın Batman’ini, The flash filminde göreceğimiz açıklanmıştı. Umuyoruz ki bu karmaşıklık çözülür ve artık anlaşılması kolay, başarılı filmler izleriz. The Flash filmi 4 Kasım 2022'de yayınlanacak.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
DC Films Başkanı Walter Hamada'nın The New York Times gazetesine verdiği röportaja göre 2022 yılında çıkacak filmlerde 3 farklı Batman'i göreceğiz. Hamada, Robert Pattinson'ın yanı sıra Michael Keaton ve Ben Affleck'in de aynı film içerisinde, farklı evrenlerden Batman karakterini canlandıracağını açıkladı.
DC Universe kahramanı Batman için Hollywood’dan şölen tadında bir haber geldi. DC Films Başkanı Walter Hamada'nın The New York Times gazetesine verdiği röportaja göre 2022 yılında çıkacak The Flash filminde farklı evrenlerden 3 farklı Batman göreceğiz. Robert Pattinson'ın yeni Batman olduğunu zaten biliyorduk, ancak rolün eski sahibi Michael Keaton ve Ben Affleck de aynı filmde Batman'i canlandıracak.
Hollywood’da bu tarz iddialar çok daha önce çıkmıştı. İnsanlar aynı Batman filminin içerisinde Pattinson’ın ve Keaton’ın oynayacağını biliyordu. Ancak kesin bilgi, başkan Walter Hamada’dan geldi.
Walter Hamada’nın vermiş olduğu röportaja göre, Michael Keaton ve Ben Affleck, iki evreni birbirine bağlayacak olan film The Flash’ta Batman’i canlandıracak. Film, Keaton’ın rolü son oynadığı günden beri başına gelenleri konu alacak.
Evrenlerin nasıl birbirileriyle bağlanacağı ya da Batman’lerin ortak bir sahnede buluşup buluşmayacağı henüz belli değil. Hamada, evrenleri bir araya getirme konusunda şu sözleri dile getirdi; “Başka kimsenin çoklu evren kavramına teşebbüs edebileceğini sanmıyorum, Ancak izleyiciler bunu anlayabilecek kadar tecrübeliler. İyi filmler yapmaya devam edersek, izlenmeye de devam edeceğiz.”
Robert Pattinson’ın rol aldığı Batman filmi 2022 yılında çıkıyor. Batman, bu filmde Earth 2 adlı farklı bir evrende yer alırken, Earth 1 evreninde daha önce görmeye alışkın olduğumuz Wonder Woman gibi karakterleri tekrar göreceğiz. Earth 2’de Batman’in başına gelen kötü olaylar, diğer evrenlere yansımayacak ve bu sayede birbirinden bağımsız 3 farklı Batman’i izleyebileceğiz. .
Mesela Nolan'ın Batman'inde, Superman'in olduğu bir evren olsaydı film bu kadar başarılı olur muydu?