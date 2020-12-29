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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor

    Marvel'ın en büyük rakiplerinden biri olan DC, sinema evreninde artık daha fazla bulunmak istiyor. DC filmlerinden sorumlu Walter Hamada, gelecekte DC'nin her yıl 6 film çıkartmak istediğini söyledi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor
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    Çizgi roman dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan DC, geçtiğimiz yıllarda kendi evrenini oluşturmak adına sinema setkörüne hızlı bir geçiş yaptı. Ne yazık ki rakibi Marvel kadar başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu başarısızlığın ardından bazı isimler ayrıldı, farklı evrende geçen filmler yapıldı ve insanların kafası tamamen karıştı.

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    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 3 resmen duyuruldu"

    Geçtiğimiz saatlerde de DC filmlerinden sorumlu Walter Hamada, DC Sİnematik Evreni'nin geleceği hakkında konuştu. Söylediğine göre DC, her yıl yaklaşık olarak 6 film yayınlamak istiyor. Bunlardan 4 tanesi sinemalarda vizyona girecek olan büyük çaplı filmler; Batman, Wonder Woman gibi. Geriye kalan 2 tanesi ise direkt olarak HBO Max'te yayınlanacak olan daha küçük çaplı filmler olacak. Herkes tarafından bilinen büyük gişesi olan karakterlere değil, daha az tanınan ama riskli olan karakterlere odaklanacak. Ayrıca sinemada yayınlanan büyük çaplı filmlerin evrenlerinde geçen ve yan hikaye anlatan mini diziler de yayınlamayı planlıyorlarmış.

    Robert Pattinson'ın başrolünde olduğu The Batman filminin HBO Max'te yayınlanacak bir yan dizisi geçtiğimiz aylarda zaten duyurulmuştu. Dizi, Gotham Polis Departmanı'na odaklanacak. 

    Özellikle 2021 yılında yayınlanacak olan filmler ile DC yeni bir maceraya başlıyor gibi duruyor. Umuyoruz 2022 yılından sonra karşımıza başarılı bir evren çıkar ve güzel filmler izleriz.



    https://screenrant.com/dceu-movies-future-streaming-hbo-max/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    4 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    4 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    7 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    9 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    absamet (sems sems) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin gelsin ama +18 olsun
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    abraxsas 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    süperman marvel de olsa, daha iyi olurdu sanırım.
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