DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor

Tam Boyutta Gör

Çizgi roman dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan DC, geçtiğimiz yıllarda kendi evrenini oluşturmak adına sinema setkörüne hızlı bir geçiş yaptı. Ne yazık ki rakibi Marvel kadar başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu başarısızlığın ardından bazı isimler ayrıldı, farklı evrende geçen filmler yapıldı ve insanların kafası tamamen karıştı.

İlginizi Çekebilir

1970'lerde geçen "Batman: Soul of the Dragon" animasyonundan ilk fragman paylaşıldı

Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 3 resmen duyuruldu"

Geçtiğimiz saatlerde de DC filmlerinden sorumlu Walter Hamada, DC Sİnematik Evreni'nin geleceği hakkında konuştu. Söylediğine göre DC, her yıl yaklaşık olarak 6 film yayınlamak istiyor. Bunlardan 4 tanesi sinemalarda vizyona girecek olan büyük çaplı filmler; Batman, Wonder Woman gibi. Geriye kalan 2 tanesi ise direkt olarak HBO Max'te yayınlanacak olan daha küçük çaplı filmler olacak. Herkes tarafından bilinen büyük gişesi olan karakterlere değil, daha az tanınan ama riskli olan karakterlere odaklanacak. Ayrıca sinemada yayınlanan büyük çaplı filmlerin evrenlerinde geçen ve yan hikaye anlatan mini diziler de yayınlamayı planlıyorlarmış.

Robert Pattinson'ın başrolünde olduğu The Batman filminin HBO Max'te yayınlanacak bir yan dizisi geçtiğimiz aylarda zaten duyurulmuştu. Dizi, Gotham Polis Departmanı'na odaklanacak.

Özellikle 2021 yılında yayınlanacak olan filmler ile DC yeni bir maceraya başlıyor gibi duruyor. Umuyoruz 2022 yılından sonra karşımıza başarılı bir evren çıkar ve güzel filmler izleriz.

https://screenrant.com/dceu-movies-future-streaming-hbo-max/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.