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    The Flash gişede hüsrana uğradı: İşte ilk hafta sonu bilançosu

    Warner Bros. Pictures'ın DC evreninde geçen "The Flash" filmi ilk hafta sonunda beklentilerin altında kaldı. The Flash’ın yanı sıra Pixar'ın "Elemental"i de yine hüsran yarattı.
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    The Flash gişede hüsrana uğradı: İşte ilk hafta sonu bilançosu Tam Boyutta Gör
    Bu hafta sonu gösterime giren iki yeni filmin yaz gişe sezonunu ateşlemesi beklenirken, ikisi de bekleneni veremedi. ABD’de "The Flash" 55 milyon dolarla “tökezlerken”, "Elemental" ise ilk gösterimlerinde sadece 29,5 milyon dolar toplayarak tam bir “fiyasko” oldu.

    The Flash hayal kırıklığı yarattı

    The Flash, küresel olarak 79 ülkede vizyona girerken bu pazarlardan sadece 75 milyon dolar kazanabildi. Böylece ilk hafta sonu gişesi 139 milyon dolar olarak gerçekleşti. Karşılaştırmak gerekirse, Batman v. Superman: Dawn of Justice dünya çapındaki ilk gösteriminde 422 milyon dolar kazanmış, geçen yılki Black Adam ise dünya çapındaki ilk gösteriminde 140 milyon dolar elde etmişti. Öte yandan Flash'ın yapım maliyeti 200 milyon dolar (pazarlama için harcanan 100 milyon dolar) ve bu da filmin dünya çapında yaklaşık 600 milyon dolar kazanması gerektiği anlamına geliyor.

    The Flash gişede hüsrana uğradı: İşte ilk hafta sonu bilançosu Tam Boyutta Gör
    Olumlu seyirci puanları veya güçlü bir ağızdan ağıza iletişim olmadan, "The Flash" önümüzdeki haftalarda toparlanmakta zorlanacak gibi görünüyor. Zira açılış hafta sonu seyircisinin CinemaScore puanlaması “B” olarak kayıtlara geçti. 30 Haziran'da Indiana Jones and the Dial of Destiny, 12 Temmuz'da Mission: Impossible Dead Reckoning Part One, 20 Temmuz’da Greta Gerwig’in Barbie’si ve 21 Temmuz'da Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı vizyona girecek. Tüm bu filmler The Flash’ı daha da zorlayacak.

    Analistler, filmin ilk gösteriminin bu kadar zayıf olmasında, aralarında seyirciden gelen coşkusuz tepkilerin de bulunduğu çeşitli faktörlerin etkili olduğuna inanıyor. Bir başka engel de The Flash’ın geleneksel bir tanıtım çalışması olmadan beyaz perdeye inmiş olması. Bunun nedeni de The Flash’ı canlandıran Ezra Miller’ın çalkantılı ve tartışmalı özel hayatıyla ilgili. Bu arada ABD gişesinin ilk iki sırasına yerleşen The Flash ve Elemantal’i, üçüncü haftasında 27.8 milyon dolar kazanan Spider-Man: Across the Spider-Verse takip etti. Filmin dünya çapındaki hasılatı ise 494 milyon dolara ulaştı.

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