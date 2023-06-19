The Flash gişede hüsrana uğradı: İşte ilk hafta sonu bilançosu

The Flash hayal kırıklığı yarattı
The Flash, küresel olarak 79 ülkede vizyona girerken bu pazarlardan sadece 75 milyon dolar kazanabildi. Böylece ilk hafta sonu gişesi 139 milyon dolar olarak gerçekleşti. Karşılaştırmak gerekirse, Batman v. Superman: Dawn of Justice dünya çapındaki ilk gösteriminde 422 milyon dolar kazanmış, geçen yılki Black Adam ise dünya çapındaki ilk gösteriminde 140 milyon dolar elde etmişti. Öte yandan Flash'ın yapım maliyeti 200 milyon dolar (pazarlama için harcanan 100 milyon dolar) ve bu da filmin dünya çapında yaklaşık 600 milyon dolar kazanması gerektiği anlamına geliyor.
Analistler, filmin ilk gösteriminin bu kadar zayıf olmasında, aralarında seyirciden gelen coşkusuz tepkilerin de bulunduğu çeşitli faktörlerin etkili olduğuna inanıyor. Bir başka engel de The Flash’ın geleneksel bir tanıtım çalışması olmadan beyaz perdeye inmiş olması. Bunun nedeni de The Flash’ı canlandıran Ezra Miller’ın çalkantılı ve tartışmalı özel hayatıyla ilgili. Bu arada ABD gişesinin ilk iki sırasına yerleşen The Flash ve Elemantal’i, üçüncü haftasında 27.8 milyon dolar kazanan Spider-Man: Across the Spider-Verse takip etti. Filmin dünya çapındaki hasılatı ise 494 milyon dolara ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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