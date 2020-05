The Last of Us 2, Arap ülkelerinde yasaklandı

Tam Boyutta Gör

Yılın en merakla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II'ye Orta Doğu'dan bir yasak haberi geldi. VG247 ve GamesIndustry.biz'in haberlerine göre, oyunun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışı yasaklanmış durumda.

The Last of Us Part II bildiğiniz gibi önümüzdeki ay çıkışını gerçekleştirecek. Oyun uzun süredir PlayStation Store'da ön siparişe açılmış durumda. Bahsi geçen ülkelerde ise PS Store'da The Last of Us 2 sayfası bulunmuyor.

PlayStation Support, konuyla ilgili sorular soran bir Reddit kullanıcısına,"Bir oyunun bölgesel PS Store'da yer almaması, oyunun ülkenin resmi mercileri tarafından yasaklanmış olduğu anlamına gelir. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok." şeklinde cevap vermiş.

Yasağın nedeniyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak tahmin yürütmek elbette pek zor değil. The Last of Us Part II'de çıplaklık, bazı cinsel içerikler ve LGBT temalarının yer alacağını biliyoruz. Orta Doğu'da bu tarz içerikler elbette pek hoş karşılanmıyor.

The Last of Us Part II, 19 Haziran'da piyasaya sürülecek.

