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    The Last of Us 2, Arap ülkelerinde yasaklandı

    The Last of Us 2'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Orta Doğu ülkelerinde yasaklandığı bildirildi. Yasağın nedeni henüz açıklanmadı ancak elbette bazı tahminlerimiz var.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    The Last of Us 2, Arap ülkelerinde yasaklandı
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    Yılın en merakla beklenen oyunlarından olan The Last of Us Part II'ye Orta Doğu'dan bir yasak haberi geldi. VG247 ve GamesIndustry.biz'in haberlerine göre, oyunun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışı yasaklanmış durumda.

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    The Last of Us Part II bildiğiniz gibi önümüzdeki ay çıkışını gerçekleştirecek. Oyun uzun süredir PlayStation Store'da ön siparişe açılmış durumda. Bahsi geçen ülkelerde ise PS Store'da The Last of Us 2 sayfası bulunmuyor. 

    PlayStation Support, konuyla ilgili sorular soran bir Reddit kullanıcısına,"Bir oyunun bölgesel PS Store'da yer almaması, oyunun ülkenin resmi mercileri tarafından yasaklanmış olduğu anlamına gelir. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok." şeklinde cevap vermiş.

    Yasağın nedeniyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak tahmin yürütmek elbette pek zor değil. The Last of Us Part II'de çıplaklık, bazı cinsel içerikler ve LGBT temalarının yer alacağını biliyoruz. Orta Doğu'da bu tarz içerikler elbette pek hoş karşılanmıyor.

    The Last of Us Part II, 19 Haziran'da piyasaya sürülecek.



    Kaynakça https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-05-26-the-last-of-us-part-2-reportedly-banned-in-the-middle-east https://www.vg247.com/2020/05/26/the-last-of-us-part-2-banned-middle-east/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Six Feet Under. 1 sa. en beğenilen
    İnşallah ülkemizde de yasaklanır.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 dk.
    Başlığı düzelteyim; The Last of Us 2, çocuk tecavüzünün, eşcinselliğin en fazla olduğu ülkelerde yasaklandı.
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    Six Feet Under. 1 sa. en beğenilen
    İnşallah ülkemizde de yasaklanır.
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    Clusive (Oğuzhan ) 1 sa.
    Daha önce de yazdığım gibi insanların özgürlüklerini kısıtlayan kararlara karşı şirketlerin yaptırım uygulaması lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin bu konularda çalışma yapması gerekiyor. Siyasi baskı uygulanması lazım. Yeter artık. Yobazca kararlara dur denmeli.
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    Gurney5 (Can ) 21 dk. Clusive
    Kendi halklarına sorsak onların büyük kısmı da yasaklansın der. Baskı falan uygulayamazsın.
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    Portraitclub 1 sa.
    İnsanların tercihleri bizleri ilgilendirmiyor ama bunun hoş bir tarafıda olduğu söylenemez. Hayatın amacı yemek ve birleşme üreme üzerine kuruludur. Dünya üzerinde yaşayan her canlı için durum böyledir. Karşı cinsten hissettiğin şeyi kendi cinsinden hissedemezsin aynı hazzı vermez, insanlara neden erdemli ve ahlak aşılanır çünkü mevcut yapıyı bozmaması gerektiği içindir. Doğanın dengesine ters böyle şeyler.
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    Yacatisma (Alen ****) 1 sa. Portraitclub
    Dogaya ters bir sey varsa burada, o senin zihniyetin.
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